Virgin draži karte za vesoljske polete

Pri Virginu podražili vozovnice



Nasa išče prostovoljce za na Mars

Mars Dune Alpha FOTO: Icon/Nasa

Zakaj na Mars? Ker je tam



Za rojstni dan posnetek Ganimeda

Ganimed FOTO: Jpl/Nasa



Helikopter še leti

Ingenuity je poletel že 11-krat. FOTO: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU/AFP

Pri podjetju Virgin Galactic znova prodajajo vozovnice za vesoljske polete. A so jih precej podražili. Pred leti, ko je stekla prodaja, je bilo za sedež na vesoljskem letalu Virgin Galactica treba odšteti okoli 250.000 dolarjev (211.000 evrov), zdaj pa se je cena dvignila na 450.000 dolarjev (380.000 evrov). Karte so znova začeli prodajati po uspešnem poletu s polno posadko 11. julija, ko se je v vesolje podal tudi ustanovitelj Virgina, Britanec Richard Branson. »Ko skušamo čudesa vesolja predstaviti širšemu občinstvu, odpiramo vrata do povsem nove industrije in uporabniške izkušnje,« je dejal predsednik uprave, prav tako prodajajo storitve za raziskave v breztežnosti in urjenje profesionalnih astronavtov. In kaj bo človek dobil za to ceno? Urjenje in dobro uro poleta, med katerim bo tri do štiri minute užival v breztežnosti in z višine okoli 80 kilometrov gledal Zemljo in vesolje. Do zdaj si je polet rezerviralo okoli 600 ljudi. Naslednji polet vesoljskega letala VSS Unity bo predvidoma septembra, ko bodo z njim leteli pripadniki italijanskih zračnih sil. V podjetju načrtujejo posodobitev vesoljskega letala, radi bi ga namreč ojačali, da bi posamezno vzdržalo sto poletov, ne le deset, za kolikor ima dovoljenje zdaj.Na Mars človek še leta ne bo odpotoval, saj moramo razviti potrebno tehnologijo in natančno preveriti, kako bi dolgotrajna odprava v vesolje vplivala na ljudi.Nasa zato zdaj išče prostovoljce, ki se bodo za leto dni zaprli v bivalne prostore, v katerih bodo posnemali dogajanje v vesolju. Projekt preverjanja zdravja in vedenja posadke v skrajnih okoliščinah zajema tri enoletne simulacije bivanja v Johnsonovem vesoljskem centru. Cilj vsakega poskusa je raziskati metode in tehnologije, da se bodo lahko uspešno spopadli s prihodnjimi poleti v globoko vesolje.Spoprijeli se bodo s podobnimi težavami, kot bodo ljudi čakale na Marsu, na primer s pomanjkanjem virov, okvarami naprav in zamudo pri komunikaciji. Posadka bo morala opraviti več vesoljskih sprehodov, znanstvenih eksperimentov, upravljati robote in se sporazumevati z nadzornim centrom. Nasa išče le ameriške državljane, biti morajo zdravi, nekadilci, stari od 30 do 55 let, z diplomo iz naravoslovnih znanosti. Kandidate bodo izbrali po kriterijih, ki jih ima vesoljska agencija za izbor astronavtov.Vesoljsko plovilo Juno je proti Jupitru poletelo 5. avgusta 2011. V petih letih je prepotovalo 2800 milijonov kilometrov dolgo pot in se v orbito okoli plinskega velikana utirilo 4. julija 2016. Odtlej je planet obletelo 35-krat, v podaljšku odprave do konca septembra 2025 ga bo še 42-krat. V tem času se bo sonda posvetila tudi Jupitrovim lunam. Julija se je Juno močno približala. Sonda je ledeno luno poslikala z infrardečo kamero, ki je še posebej primerna za prebijanje pod Jupitrove oblake. Ganimedu se je sonda približala na 50.109 kilometrov.Po aprilskem zgodovinskem uspehu, ko je​ letalnik prvič poletel na drugem planetu, mali helikopter Ingenuity na Marsu še kar leti. Petega avgusta je opravil že enajsti polet.Tokrat je preletel 380 metrov, dvignil se je 12 metrov visoko in pregledal zanimivo območje, imenovano Južni Seitah, v kraterju Jezero. Potem ko je ekipa pri JPL zbrala potrebne podatke za osnovno demonstrativno nalogo malega, še ne dvokilogramskega letalnika,Zdaj torej preletava in fotografira območje, da bi znanstveniki odkrili morebitne pasti, tako da se jim bo rover lahko izognil, če bo našel zanimive značilnosti, pa si jih bo Perseverance pobliže ogledal. Rover medtem nabira prvi od 35 vzorcev, ki jih bodo, kot upajo, s prihodnjimi odpravami prinesli na Zemljo.