Vojaški satelit za ionosferske motnje

Od aprila 2008 do novembra 2015 je v orbiti deloval ameriški vojaški satelit za zaznavanje in napovedovanje dogajanja v ionosferi, ki lahko vpliva na komunikacijske in navigacijske satelite. Ti so še kako pomembni v vojaških akcijah, seveda pa tudi v našem vsakdanjem življenju, denimo, ko zaupljivo poslušamo navodila, naj v naslednjem križišču zavijemo levo.

Izstrelitev: 16. aprila 2008 Orbita: 405 × 853 km Masa: 384 kg Konec odprave: 28. novembra 2015

Transionosferski radijski signali lahko občutijo nihanja amplitude zaradi nepravilnosti v prostorski gostoti elektronov. Gre za posledico ionosferske scintilacije, to je migotanja zaradi vzbujenih delcev. Vojaški satelit je bil opremljen z več znanstvenimi instrumenti, tudi z Nasinim Cindijem; ta je proučeval različne pojave, ki vplivajo na vesoljsko vreme nad ekvatorjem, predvsem ekvatorialne mehurje plazme, ionosferski pojav nad geomagnetnim ekvatorjem, ki moti radijske valove. Namen odprave je bil, da satelit zazna aktivno scintilacijo, da bi lahko podobne dogodke napovedali od tri do šest ur vnaprej in izboljšali napovedovanje pojavnosti. Po uspešno opravljeni misiji je novembra 2015 satelit načrtno padel in zgorel v atmosferi. Pridobljeni podatki so na voljo raziskovalcem za nadaljnje ugotovitve.