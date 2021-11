Vonj kot pomemben element muzejske zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Sodobni muzeološki pristopi temeljijo na vedno novih doživetjih. Obiskovalce je treba animirati na vedno nove načine, in v tem kontekstu je vonj kot element muzejske zgodbe gotovo zelo obetaven, obenem pa zelo kompleksen. »Z zgodovinskega in etnološkega vidika moramo vonje vsekakor vplesti v muzejsko zgodbo, pri čemer pa je treba upoštevati, kako vplivajo na druge predmete, na zdravje in na doživljanje razstave. To bomo počeli v našem projektu, saj se s tem sistematično doslej ni še nihče ukvarjal, ne v Sloveniji ne v tujini,« poudarja dr. Matija Strlič. Oblikovanje svetovnega centra arhiva vonjev je namreč novost v muzejski praksi.