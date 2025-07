Starejšega delavca, ki bi še delal, je lažje odpustiti, kot si mislimo

V nadaljevanju prebetite:

V praksi se izkazuje, da starejši delavci pred odpustitvijo niso tako zaščiteni, kot si kdo lahko predstavlja, še posebno ne tisti, ki bi še radi delali. Delodajalec lahko odpusti starejšega delavca, čeprav bi ta še rad delal.

Tako odpuščeni delavec bo do 65. leta na zavodu za zaposlovanje največ 25 mesecev prejemal denarno nadomestilo, a največ do 65. leta, ko bo izpolnil pogoj za starostno pokojnino. Če pri tem ne bo tudi dopolnil 40 let delovne dobe, bo imel pri pokojnini maluse. To, da ne bo imel možnosti doseči polne pokojnine brez malusov, se mnogim zdi diskriminatorno.

Zakon o delovnih razmerjih od leta 2013 namreč delodajalcem dopušča, da starejšega delavca odpustijo iz poslovnih razlogov, če mu je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. To pa ni pravično do tistih, ki ob dopolnitvi 65 let, kolikor je sedanja starostna zgornja meja, da lahko prejemajo nadomestilo na zavodu za zaposlovanje, ne bodo imeli dopolnjenih 40 let delovne dobe, posledica pa bodo nižji odmerni odstotki pri pokojnini.