Kaj zmorejo Ljubljančani v boju za 20 milijonov evrov?

Naj se zgodovina ponovi. To je ta teden vodilo slovenskega trojčka v evropskih nogometnih pokalih oziroma v kvalifikacijah za ligo prvakov (LP), evropsko ligo (EL) in konferenčno ligo (KL). Državna prvakinja Olimpija, ki je v minuli sezoni izpadla v šestnajstini finala KL, bo evropsko sezono in lov za tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od Uefinih tekmovanj odprla danes, v prvem kolu kvalifikacij za ligo prvakov. V Stožicah bo gostila kazahstanskega izzivalca Kairat iz Almatija.

Stavite na svojega favorita v boju za ligo prvakov.

Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Pokalni prvak Celje, evropsko odkritje minule sezone z uvrstitvijo v četrtfinale konferenčne lige, bo začel evropsko pot in bitko za evropsko ligo v četrtek, in sicer v Azerbajdžanu v Bakuju pri Sabahu, prav tako Koper, ki se bo po dveh sušnih evropskih sezonah vrnil v kvalifikacije za konferenčno ligo v Sarajevu proti Željezničarju. Povratne tekme bodo čez teden dni. Četrti slovenski klub, Maribor, bo evropsko sezono odprl v drugem kolu kvalifikacij za konferenčno ligo, in sicer 24. julija.

Prve tekme danes in jutri

Privrženci slovenskega nogometa se sprašujejo, kdo ima največje možnosti za jesensko pravljico v Evropi – Olimpija, Celje, Koper ali Maribor? Odgovor bo znan v prihodnjih tednih, gotovo pa bo zanimivo spremljati učinek Slovencev že v tem tednu. Najprej bomo videli, kakšno je razmerje moči v boju za ligo prvakov. Najboljši v kvalifikacijah bodo lepo nagrajeni, preboj v ligo prvakov namreč prinaša več kot 20 milijonov evrov, samo uvrstitev neposredno 18,62 milijona €.