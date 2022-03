Vrhunska tehnologija v satelitih in gospodinjskih aparatih

Univerza v Mariboru s svojim znanstvenoraziskovalnim in izobraževalnim procesom ter skupaj s slovenskimi visokotehnološkimi podjetji uspešno naslavlja tehnološko neodvisnost Evrope pri razvoju polprevodnikov in kvantnih tehnologij.

Za zagotavljanje trajnostnega razvoja na znanstvenem, izobraževalnem in gospodarskem področju so potrebna vlaganja v prebojne tehnologije, pri čemer je Evropa zadnja desetletja večinoma zanemarjala investicije v polprevodniške tehnologije kot ključen element trajnostnega razvoja. Trenutno stanje na trgu elektronskih polprevodniških komponent je jasen odraz tovrstnega odnosa do te tehnologije in posledice tega so danes vidne na vseh višjih ravneh tehnološkega razvoja in v najrazličnejših gospodarskih panogah.

Iztok Kramberger FOTO: Jaka Arbutina/Sobotainfo

Prenos znanja v vesoljske tehnologije

Še posebej je opazno pomanjkanje ustrezno izobraženih inženirjev, kar je jasen znak, da je treba ukrepati. Pomanjkanje investicij v tovrstne tehnologije in pomanjkanje kadrov sta do neke mere ekonomsko razumna, saj je razvoj tehnologij na področju polprevodnikov povezan z velikimi tveganji ter počasnim vračanjem investicij in zahteva več strokovnega znanja, kar posledično vodi v manjše zanimanje. Kljub temu je treba vzbuditi zavedanje o dolgoročnih prednostih razvoja polprevodniških tehnologij, ki s svojim delovanjem bistveno spreminjajo pokrajino tradicionalnih poslovnih modelov z zmanjšanjem stroškov lastništva. Obvladovanje polprevodniških tehnologij v domačem okolju nam posledično zagotavlja temelje nadaljnjega razvoja. V ta namen je Univerza v Mariboru skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko povečala investicije v opremo za načrtovanje polprevodniških tehnologij in hkrati okrepila aktivnosti na tem področju s poudarkom na izobraževanju ustreznih kadrov.

Tehnološke preboje, dosežene prav v mikroelektroniki, smo skupaj s slovenskim visokotehnološkim podjetjem SkyLabs uspešno prenesli v vesoljske tehnologije. Na tehnološko neodvisnost Evrope opozarjamo že zadnja štiri leta in letošnja izjava predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o povečanju polprevodniških kapacitet v Evropi nas ne preseneča, temveč zgolj potrjuje pravilno usmerjenost naših prizadevanj v znanstvenih, razvojnih in izobraževalnih aktivnostih.

Pri tem lahko poudarimo, da so vesoljske tehnologije eden najhitreje rastočih trgov, na katerem novodobne polprevodniške tehnologije igrajo ključno vlogo zaradi miniaturizacije in povečanja vgrajene inteligence sistemov. Polprevodniške tehnologije v vesoljskih aplikacijah dobivajo novo skupno pojmovanje kvantih tehnologij, zato je še kako pomembno, da se zagotavljajo tako raziskave in razvoj kot tudi izobraževanje ustreznih kadrov.

»Sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom je ključno za stabilen in trajnostni razvoj regije,« poudarja dr. Tomaž Rotovnik, direktor podjetja SykLabs. »Sodelovanje z Univerzo v Mariboru nam je omogočilo, da smo v vesolje poslali prve prebojne tehnologije, posledično pa se uspešno lotili načrtovanja na polprevodniškem nivoju za nadaljnjo miniaturizacijo sistemov, kajti le tako lahko zagotavljamo konkurenčno prednost za nadaljnje tržne kompetence za nove izdelke.«

»Že pred dvema letoma smo se odločili za prenos ključnih vesoljskih tehnologij podjetja SkyLabs na polprevodniški nivo,« pravi dr. Bojan Kotnik, v podjetju vodja oddelka za mikroelektroniko, in dodaja: »Pri vesoljskih tehnologijah je tehnološka demonstracija v realnem okolju izredno pomembna, saj lahko le tako zagotovimo zaupanje naših strank.«

VIR: Univerza V Mariboru

Univerza v Mariboru v letošnjem letu načrtuje utirjenje še dveh novih satelitov, Trisat-R in Trisat-S, s primarnim namenom tehnološke demonstracije, hkrati pa bo s tem močno okrepila tako izobraževalni kot raziskovalni potencial. Obe odpravi bosta bistveno pripomogli k povečanju prepoznavnosti slovenske vesoljske industrije v mednarodnem prostoru ter nadaljnji krepitvi vesoljskega sektorja v Sloveniji.

Poleg uporabe novih tehnologij v vesolju je pomemben tudi prenos teh tehnologij v zemeljske aplikacije, na primer v segment malih gospodinjskih aparatov. V ta namen je podjetje SkyLabs vzpostavilo komercialno sodelovanje s podjetjem Gorenje (Hisense) za razvoj cenovno ugodnih polprevodniških tehnologij za prepoznavo tipa tekstila. »Tovrstna tehnologija bo Gorenju omogočila razvoj inteligentnejših gospodinjskih aparatov in ohranjanje vloge enega od vodilnih proizvajalcev malih gospodinjskih aparatov v Evropi,« dodaja dr. Aleš Mihelič, v podjetju vodja predrazvoja pralnih in sušilnih strojev. Pri tem Univerza v Mariboru s svojimi znanstvenoraziskovalnimi in izobraževalnimi dejavnostmi na področju polprevodnikov igra pomembno vlogo kot tehnološko podporno okolje.

Na tej točki se lahko ponovno zahvalimo podpori ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pred leti prepoznalo naše težnje po razvoju polprevodniških tehnologij za vesoljske aplikacije in s svojimi prizadevanji in aktivnostmi podkrepilo tako razvoj vesoljskega sektorja Republike Slovenije, ne le v domačem, temveč tudi v mednarodnem okolju, kot razvoj polprevodniških tehnologij za zemeljske aplikacije.

Prof. dr. Iztok Kramberger je raziskovalec na področju vesoljskih tehnologij s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.