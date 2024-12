Vztrajne tegobe čipovnega velikana

V nadaljevanju preberite:

Drugega decembra je iz Intela prišla presenetljiva novica, da je izvršni direktor Pat Gelsinger dan pred tem odstopil z vseh položajev v podjetju in odšel v pokoj.

Kljub temu, da je uradna objava skušala dogodek prikazati kot nekaj najbolj pričakovanega in da si Gelsinger po več kot štiridesetih letih kariere brez dvoma zasluži počitek, pa odhod ni bil prostovoljen. Več medijev, med njimi Reuters in Bloomberg, je poročalo, da je upravni odbor družbe Intel, ki v enotirnem korporativnem sistemu zastopa interese delničarjev, direktorju dal na izbiro častno upokojitev ali odstavitev, Gelsinger pa se je odločil za prvo možnost. Med iskanjem novega vodje bosta njegove dolžnosti sicer opravljala vodilni finančnik David Zinsner in šefinja oddelka za produkte Michelle Johnston Holthaus.