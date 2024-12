Intel kljub odstopu Gelsingerja in sedmim milijardam izgube ni mrtev

V nadaljevanju preberite:

Ko je Pat Gelsinger februarja 2021 prevzel vodenje Intela, so mnogi upali, da se bo tehnološki velikan vrnil na pota stare slave. Kot dolgoletni veteran podjetja in nekdanji CTO je Gelsinger obljubil obnovo čipovskega giganta s strategijo, ki je stavila na interno proizvodnjo in tehnološke inovacije. Tri leta pozneje, ob njegovem nepričakovanem odstopu, se je Intel znašel v nezavidljivem položaju.

Gelsingerjevo vodenje je bilo zaznamovano z ambicioznimi, a tveganimi odločitvami. Podjetje je stavilo na lastno proizvodnjo čipov, kar je bilo v obdobju vse večje konkurence in pomanjkanja čipov precej drzen korak. Kljub vložkom v razvoj in milijardam, ki jih je Intel prejel prek ameriškega zakona o čipih (Chips Act), so bili rezultati slabi. Leta 2023 je Intel v tem segmentu poslovanja pridelal kar sedem milijard dolarjev izgube, medtem ko je tržna kapitalizacija podjetja prvič v treh desetletjih padla pod sto milijard dolarjev.

Nespodobni padec se je časovno ujemal z meteorskim vzponom konkurentov, kot je Nvidia, ki je prevladala na področju umetne inteligence in grafičnih procesorjev. Intel ni le zamudil priložnosti na tem področju, ampak je tudi izgubil strateške partnerje, kot je OpenAI, medtem ko so njegovi odnosi s ključnimi proizvajalci, kot je TSMC, postajali vse bolj napeti.