Z avtomobilskih pnevmatik na solato

V nadaljevanju preberite:

Že dolgo je znano, da plastične vrečke in plastenke obremenjujejo okolje, nikoli se ne razgradijo, ampak razpadajo na vse manjše in manjše delce. Zdaj je znano, da so tudi delci, ki nastanejo zaradi obrabe pnevmatik motornih vozil, resen onesnaževalec okolja.

Predstavljajte si, da v rokah držite večjo melono, katere masa je skoraj 2,4 kilograma. To je letna količina mikrodelcev na prebivalca v Avstriji, ki nastane na cestah, so konec leta 2021 izračunali in objavili dr. Florian Part in njegovi sodelavci z Inštituta za ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo dunajskega BOKU. Tistih skupno 21.200 ton delcev iz pnevmatik predstavlja devet odstotkov vseh izpustov prahu v Avstriji – in kar 60 odstotkov celotne količine mikroplastike, izpuščene v okolje v državi. Skratka, promet je največji vir mikroplastike v Avstriji.