Za depresijo lahko zboli vsak

Med duševnimi motnjami je depresija vse bolj prepoznavna in zato manj stigmatizirana kot nekoč. Zanjo so bolj dovzetni tisti, ki imajo genetsko obremenjenost ter neugodne, travmatske psihosocialne okoliščine med odraščanjem ali kasneje v življenju. Ženske sicer hitreje in lažje potožijo za depresijo, a to ne pomeni, da ne zbolijo tudi moški, večkrat pa ti simptome prekrijejo z zlorabo ali odvisnostjo od alkohola, pravi doc. dr. Anja Plemenitaš Ilješ z oddelka za psihiatrijo na UKC Maribor, s katero smo se pogovarjali o tej bolezni in zdravljenju, predvsem z antidepresivi.

Kot pojasnjuje sogovornica, je depresija ponavadi odvisna od več dejavnikov, ena sama intervenca pa ne more odpraviti vzroka. Večkrat se pojavi v kronično stresnem obdobju, lahko je posledica izgube bližnjih, težav v odnosih ali pa se pridruži kakšni kronični telesni bolezni.