Zaščita, ki deluje šele čez čas? Neuporabna.

V vsakdanjem življenju se praviloma zavedamo nevarnosti, ki nam pretijo, zato se zavarujemo tako, da zaklepamo vrata in kupujemo napredne varnostne sisteme, ki ščitijo naše imetje. Naučili smo se tudi, kako s svojim vedenjem in s svojimi navadami poskrbimo, da nismo preveč ranljivi in na udaru nepridipravom.

Toda v trenutku, ko prek naših pametnih naprav vstopamo v virtualni svet, pozabimo na marsikatero načelo varnosti. Prav ta vzporedni digitalni svet je velik del našega življenja, v katerem pa se zelo naslanjamo tudi na virtualne podatke. Naši podatki zdaj niso več hranjeni toliko v papirni kot v elektronski obliki, zaradi česar so potencialna tarča različnih hekerjev ali kibernetskih kriminalcev. In če ne ukrepamo primerno, smo tukaj tudi najbolj ranljivi.

Naše navade so dokaz, kakšno vlogo ima digitalizacija našega življenja. Zaradi moderne tehnologije, življenjskega sloga in vpliva še vedno aktualnih epidemioloških okoliščin se je uporaba pametnih telefonov povečala kar za 70 %, uporaba zdravstvenih storitev prek pametnih telefonov za neverjetnih 500 %, 50 % bolj pa so razširjene tudi digitalne transakcije. Vse te aktivnosti pomenijo »samovoljen« vnos osebnih podatkov na različne platforme, ki so lahko zlorabljene, nevarnost kibernetskih napadov pa nenehno narašča po vsem svetu, tako da ni več vprašanje, ali se bo to zgodilo, temveč kdaj se bo zgodilo. Statistike opozarjajo na previdnost V povprečju vsak dan zaznavajo kibernetske vdore na 30.000 spletnih straneh po svetu.

64 % podjetij je bilo vsaj enkrat žrtev kibernetskega vdora.

Kar 94 % vdorov se zgodi po elektronski pošti.

Vsakih 39 sekund se na spletu zgodi nov vdor.

V povprečju vsak dan blokirajo kar 24.000 zlonamernih aplikacij. (Vir: https://techjury.net/)

Kaj se dogaja z našimi podatki, ko brskamo po spletu

Vsakič, ko se s pametno napravo povežemo s spletom, pustimo sled, ki je izsledljiva in na udaru različnim nepridipravom. Z vsakim iskalnim nizom, brskanjem po spletni strani, pisanjem elektronske pošte in nakupovanjem puščamo najrazličnejše podatke – namerno in nenamerno. Več podatkov puščamo, bolj smo ranljivi, predvsem za različne zlorabe. Vsakič, ko na primer na določeni spletni strani pustimo svoj elektronski naslov, lahko postanemo tarča za nezaželeno pošto, v najslabšem primeru pa se nekdo lahko dokoplje celo do našega gesla in tako zlahka vdre v naš nabiralnik.

Kraja identitete je naša nova realnost, ki ima lahko zelo resne posledice. Tako lahko nekdo v našem imenu opravlja nakupe z našo bančno kartico, objavlja naše fotografije in videoposnetke.

Zaščitimo se lahko sami, in sicer na dva načina – s prepoznavanjem morebitnih pasti in preudarnim ravnanjem na spletu. Večjo brezskrbnost pa mora zagotoviti tudi napreden varnostni sistem vaše pametne naprave.

Tako kot smo previdni v vsakdanjem življenju, moramo z novim znanjem in s preventivnim ravnanjem »živeti« tudi na medmrežju. Katere podatke bomo vpisali: Vedno več strani od nas zahteva cel seznam osebnih podatkov, s katerimi bi nas lažje profilirali – da jih bodo lažje upravljali, jih uporabljali za trženjske namene ali jih celo prodali naprej neznanim tretjim osebam ali podjetjem. Previdnost tukaj ni odveč, zato moramo pri vpisovanju svojih podatkov delati strogo selekcijo. Kdo nam je poslal elektronsko sporočilo: Nikoli ne klikamo na povezave v elektronskih sporočilih, če ne poznamo pošiljatelja, ne vpisujemo elektronskih naslovov, še najmanj pa podatkov z bančne kartice. Kupujemo na preverjenih spletnih mestih: Prvo pravilo varnega spetnega kupovanja je, da izbiramo vedno preverjene spletne trgovine in nakupujemo le pri tistih, ki omogočajo varno spletno nakupovanje. Na spletnih straneh nikoli ne shranjujemo številke bančne kartice. Nekaj zavore tudi na družbenih omrežjih: Manj nas bodo poznali, manj je možnosti, da nas izsledijo. Čeprav je privlačnost družabnih omrežij prav v deljenju utrinkov iz svojega življenja, naj tudi tukaj velja načelo zmernosti. Zapletena gesla: Za različne dostope na spletu in tudi za zaščito ključnih podatkov, ki so shranjeni v našem računalniku, uporabljamo zapletena gesla, ki jih je težko izslediti. Varna gesla so navadno sestavljena iz najmanj 8 znakov, vključujejo male in velike črke, številke in posebne simbole.

Ne sklepajte kompromisov, varnost naj bo prioriteta

Na spletu smo tako rekoč razgaljeni in zelo lahka tarča zlonamernežev, če nismo pripravljeni na najhujše. In ker naša previdnost ni vedno dovolj uspešna, se moramo zanašati tudi na druge – v tem primeru na dober varnostni sistem.

In kakšen naj bi bil varnostni sistem, ki bi nas uspešno varoval pred takšnimi vdori? Predvsem takšen, ki je sprogramiran tako, da zna prepoznati vsiljivce, in tudi takšen, ki se zna odzvati takoj in ne šele takrat, ko so naši podatki že na poti.

Samsung je razvil takšen varnostni sistem, ki deluje skupaj z nami in praktično vzporedno z našimi aktivnostmi na medmrežju. Ne bo čakal, da zazvoni rdeči alarm in bo naša naprava že v primežu vsiljivcev, ampak bo našo napravo opozoril praktično »v živo«.

Ali če to virtualno zaščito prenesemo v naš realni svet:

S ciljem, da bi čim bolje zaščitili podatke uporabnikov, so razvili platformo Samsung Knox, ki je bila sicer ustvarjena že leta 2013, vendar je ves čas v pogonu in v iskanju inovativnih izboljšav – prav takšnih, ki bi bile korak pred vsiljivci. To pomeni, da se Knox odzove takoj, ko zazna morebitne zlorabe in vdore.

Platforma Samsung Knox je v kategoriji varnosti boljša od katere koli druge aktivne platforme, kar potrjuje tudi nagrada, ki jo je leta 2020 prejela na dogodku Global Mobile (GLOMO) Awards.

Naše pametne naprave vsebujejo veliko osebnih podatkov, tudi informacije, ki jih izmenjujemo z drugimi uporabniki, s katerimi smo povezani. FOTO: Samsung

Samsung – sinonim za varnost in brezskrbnost

Družba Samsung s svojimi inovativnimi tehnološkimi rešitvami ves čas išče najrazličnejše učinkovite rešitve, ki bi uporabnikom pomagale, da bi se počutili varne pri vsaki svoji dnevni aktivnosti na spletu.

S številnimi platformami in aplikacijami omogoča brezskrbnost svojih uporabnikov in ščiti njihove podatke pred različnimi vdori. S storitvijo Samsung Pay* jih obvarujejo tudi med spletnim nakupovanjem, in sicer tako, da se njihovi podatki šifrirajo in hranijo v posebnem trezorju. Posebno pozornost so namenili tudi zaščiti uporabnikovih zdravstvenih podatkov znotraj aplikacije Samsung Health.

Ker je varna brezžična povezava tudi pomembna osnova, ki nam zagotavlja brezskrbno brskanje po spletu, so tudi tukaj naredili zelo pomembno varovalko, in sicer s sistemom Intelligent Wi-Fi, ki analizira vzorce spletnega prometa in opozarja na tveganja. To funkcijo lahko kadar koli vključimo ali izključimo v nastavitvah Wi-Fi.

V sodelovanju z družbo Google so pametne naprave Samsung še bolj zaščitene. Zaradi varnostnega čipa Google Titan M se varnost v mobilnih napravah povzpenja na višjo raven. Ta namreč napravi omogoča varno shranjevanje ključev za aplikacije za Android – to pomeni, da bodo podatki, kot so osebni dokument, digitalne denarnice, digitalni avtomobilski ključi in drugo, na varnem. S tem je Android postal ne samo učinkovit, ampak tudi varen operacijski sistem pametnih telefonov, ki vključuje tudi najnovejše pametne naprave Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Tab S7 FE. Za dodatno varnost pa je poskrbljeno tudi v sklopu trgovine Google Play, ki skrbi, da uporabniki varno prevzemajo resnično certificirane, varne aplikacije.

Za več informacij obiščite http://www.samsung.si/ in https://www.samsung.com/si/security/.

*razpoložljivost storitve se razlikuje glede na tržišče

