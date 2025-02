Od ideje o menstrualnem koledarčku do pametnih ovratnic za krave

V nadaljevanju preberite:

V kmetijstvu, ki je tako kot druga področja vse bolj »pametno« in mehanizirano, ostaja problem kmetij s kravami zaznavanje pojatev oziroma gonitev, pojasnjuje Urban Rotnik iz slovenskega inovativnega zagonskega podjetja MooHero. Ker kmetje niso ves čas ob kravah in tudi znaki pojatev niso zelo očitni, je o teh težko biti popolnoma prepričan. Tako je Rotnik, ki je sam odraščal na kmetiji, dobil idejo o pametnih ovratnicah za krave, ki spremljajo njihovo zdravje in zaznavajo pojatve.

Pri Rotnikovih starših v Ravnah pri Šoštanju imajo kmetijo s 150 glavami živine, od tega je 80 krav molznic. S kolegoma elektrotehnikom Janezom Turkom in fizikom dr. Matijo Stuparjem so razvili sistem, ki kmetom omogoča enostavno spremljanje njihove črede. Pametne ovratnice s senzorjem spremljajo gibanje krav, njihovo prehranjevanje oziroma prežvekovanje in reprodukcijski cikel. Kmetija Rotnikovih staršev, ki jo bo prevzel njegov brat, je še danes razvojni laboratorij podjetja, pravi Rotnik, ki sicer živi in dela v Ljubljani.

Tako kot večina žensk namesto nekoč fizičnih koledarčkov za spremljanje mesečnega ciklusa uporablja katero od aplikacij, je bila tudi Rotnikova prvotna ideja, da naredi »menstrualni koledarček« za krave.

Zavedajo se globalnih izzivov, da bosta v kmetijstvu potrebni vse večja produktivnost in učinkovitost. Kot poudari Rotnik, se z uporabo ovratnic lahko zmanjša tudi okoljski odtis: »Bolj učinkovite krave proizvedejo manj izpustov toplogrednih plinov na vsak liter pridelanega mleka. To gre z roko v roki z agendo, ki jo narekuje svet, politika.« Zavedajo se, da bo imela umetna inteligenca v prihodnosti tudi v kmetijstvu pomembno vlogo. Želijo vzpostaviti orodje za odločitve, ki bi temeljile na podatkih (data-driven decision making). Da bi umetna inteligenca kmetu na podlagi podatkov lahko predlagala ustrezne rešitve.