To je vzorec asteroida Rjugu

Črni material na desnem robu je vzorec z Rjuguja. Glavno posodo z vzorcem morajo še odpreti. FOTO: Jaxa/AFP

Kapsulo odpirajo v znanstvenem centru v Sagamihari na Japonskem. FOTO: Kyodo/Reuters

Kapsula je pristala v Woomeri v Avstraliji,. FOTO: Jaxa/Reuters

Na Japonskem so odprli kapsulo odprave Hajabusa 2, ki je 5. decembra pristala v avstralski puščavi, in v njej odkrili le vzorec asteroida Rjugu Iz japonske vesoljske agencije Jaxa so včeraj sporočili, da je peščeni material že na robu posodice za zbiranje vzorca, danes pa so razkrili še vsebino glavne posodice.»Veliko število delcev je v vzorčni posodici A. Menimo, da je to vzorec prvega dotika Rjuga. Na fotografiji je vzorec videti rjav, ampak naša ekipa pravi 'črn'. Odprava je bila zelo uspešna,« so tvitnili pri Jaxi.Odpiranje kapsule je počasen, predvsem pa previden postopek, saj nikakor nočejo onesnažiti zrnc, ki jih je sonda Hajabusa d2 lani odškrnila z asteroida okoli 300 milijonov kilometrov stran od Zemlje. Kot kaže, jih zdaj čaka odpiranje še drugega dela posode, saj se je sonda dvakrat dotaknila asteroida.»Potrditev, da gre za vzorec, je zelo pomemben mejnik za nas in za Jaxo,« je poudaril projektni vodja odprave. Znanstveniki so se šele drugič razveselili vzorca, ki ga je odprava prinesla z asteroida. Tudi prvič je to uspelo Japoncem, in sicer s Hajabuso, predhodnico te odprave, ki je zaradi številnih napak na Zemljo prinesla le mikroskopski prah asteroida Itokava. Tokrat upajo, da bodo v vzorcu odkrili organske spojine, morda tudi kakšne kompleksnejše molekule.Tokrat je vzorca več in ta je za znanstvenike neprecenljiv. Asteroidi so ostanki iz časov, ko se je osončje šele rojevalo, zato lahko vsebujejo ključne podatke, kako so se oblikovali planeti in kako je vzniknilo življenje.Potrditev, da je v kapsuli vzorec, je znanstvenikom prineslo veliko olajšanje. Čeprav je odprava potekala tako rekoč brez težav, do zdaj niso vedeli, ali je sonda pobrala kaj materiala ali ne. Pobirala ga je sicer dvakrat, prvič s samega površja vesoljskega kamna, nato je vanj streljala, naredila krater in pobrala še prvinski material, ki se ga v milijardah let ni dotaknilo sončno sevanje.Hajabuso 2 so izstrelili pred šestimi leti. Do asteroida Rjugu je pripotovala junija 2018, od njega pa se je poslovila novembra lani. V tem času je na površje slab kilometer širokega telesa poslala štiri manjše roverje ali bolje rečeno skakače, saj so se po površju premikali s poskoki, ne na kolescih. Prva dva, solarno gnana Hibou in Owl, sta pristala 21. septembra 2018, prvi je deloval 36 dni, drugi tri. Nemško-francoski robotek Mascot je pristal 3. oktobra 2018 in nato meritve in snemanja opravljal 17 ur, kolikor mu je omogočala nepolnilna baterija. Četrti japonski rover Minerva II-2 se je pokvaril pred ločitvijo od matičnega plovila, 2. oktobra 2019 je zakrožil okoli asteroida, po nekaj dneh pa strmoglavil na površje. Toda bolj kot pristajanje malih roverjev so bili za odpravo pomembni dotiki matične sonde in pobiranje vzorcev. Prvič je sonda z Rjuguja odvzela vzorec regolita 21. februarja lani, nato je 5. aprila sledil drzen manever, saj so v asteroid streljali in na njem naredili kakšnih deset metrov širok krater ter razkrili prvinski material, ki so ga nato pobrali 11. julija 2019.Petega decembra zvečer po srednjeevropskem času (zgodaj zjutraj 6. decembra po lokalnem) se je na nebu nad Avstralijo zasvetil utrinek, ki je nakazoval, da je kapsula vstopila v atmosfero. Po nekaj urah so jo našli nepoškodovano in jo odnesli na Japonsko.Okoli deset odstotkov vzorca bodo prihodnje leto Japonci odstopili Nasi, v zameno pa bodo dobili vzorec asteroida Bennu, s katerega je sonda Osiris Rex letos oktobra pobrala večjo količino kamenja . Sonda bo odvrgla kapsulo na Zemljo predvidoma septembra 2023. Okoli 15 odstotkov vzorca bo Jaxa podarila mednarodnim raziskovalcem, okoli 40 odstotkov pa ga bo varno shranila za prihodnje raziskave.Matična sonda Hajabusa 2 se je po dostavi kapsule napotila k naslednjemu asteroidu 1998 KY26. Do njega bo pripotovala predvidoma leta 2031, medtem pa še letela mimo asteroida 2001 CC21.