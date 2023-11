Zelena luč za drugi poskus

Ameriški zvezni urad za letalstvo (FAA) je podjetju SpaceX izdal dovoljenje, da poskusi z drugo izstrelitvijo največje rakete na svetu starship. »FAA je ugotovil, da je SpaceX zagotovil vsem zahtevam po varnosti, zaščiti okolja in finančni odgovornosti,« so sporočili.

Izstrelitev se bo – če ne bo kakšnih drugih zapletov – z izstrelišča Starbase v Južnem Teksasu zgodila jutri; dvourno obdobje, ko raketa lahko poleti, začne teči ob 14. uri po srednjeevropskem času.

Kar 122 metrov visoka raketa je sestavljena iz nosilne rakete super heavy in zgornje stopnje starship, to je tudi ime za celotno konstrukcijo. Obe stopnji sta namenjeni večkratni uporabi, pri Spacxu pa upajo, da bodo z njo osvajali globoko vesolje, najprej Luno, nato še Mars in še dlje. Na raketo računajo tudi pri Nasi, saj želijo zgornjo stopnjo uporabiti kot pristajalnik v odpravi Artemis, ko bodo ljudje znova skušali pristati na površju Lune, in sicer v bližini južnega pola.

Pri podjetju Elona Muska so si za drugi poskusi izstrelitve celotne rakete zamislili, da se bo prižgalo vseh 33 motorjev raptor, ki jih poganja metan, v dveh minutah in pol se bo raketa dvignila visoko nad Mehiški zaliv, sledila bo odcepitev zgornje stopnje – nosilna se bo obrnila in skušala kar se da kontrolirano pljuskniti v morje, zgornja stopnja s šestimi raptorji pa bo pospešila, da se bi za kratek čas utirila v orbito in nato se bo spustila in nadzorovano padla v Tihi ocean ob Havajih. Pri Spacexu pravijo, da je drugi starship na izstrelitev pripravljen že od septembra, a so morali počakati na dovoljenja ameriških regulatorjev.

Prvič je Muskova svetleča raketa poletela 20. aprila letos, načrt je bil podobne kot za drugi poskus, vendar se je končalo že nekaj minut po izstrelitvi. Raketa se je uspešno pognala od tal, zapletlo se je pri odcepitvi zgornje stopnje in raketa se je nad Mehiškim zalivom razletela. Pri Spacexu so poskus vseeno označili za uspeh, saj so se pri tem veliko naučili.

Pri prvi izstrelitvi je veliko škode utrpelo tudi samo izstrelišče, saj so močni motorji razbili in stalili temelje iz betona, zdaj so to uredili, saj so zgradili vodni sistem za hlajenje in celotno konstrukcijo ojačali, da bo tokrat kos raptorjem. Popravljalne ukrepe za izstrelišče je od podjetja zahteval tudi FAA. Pri Spacexu so tudi nekoliko posodobili samo raketo, nadgradnje so načrtovali že pred aprilskim testom, glavna posodobitev je v metodi ločevanja obeh stopenj.