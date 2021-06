Zvezde ob smrti vesolju zapustijo zlato

V nadaljevanju preberite:

Alkimisti so tisočletja poskušali iznajti recept za izdelavo zlata. A kar ni uspelo alkimistom, je uspelo astrofizikom. V zadnjih letih je postalo jasno, da zlato in njemu sorodni elementi nastanejo pod ekstremnimi pogoji pri trkih nevtronskih zvezd, mogoče tudi pri eksplozijah masivnih zvezd.



Pred štirimi leti je v medijih odmevala novica o odkritju nebesnega pojava, pri katerem je domnevno nastalo ogromno zlata. Zgodba je sledila detekciji in podrobnemu opazovanju trka dveh nevtronskih zvezd. Astronomom se še danes smeji, ko pomislijo na ta dogodek, ki je postal eden najbolje proučevanih v zgodovini astronomije. Povezava med kataklizmičnim trkom in zlatom je bila le delno resnična. O zlatu namreč ni bilo ne duha ne sluha, smo pa prvič dobili neposreden vpogled v proces nastanka zlata in sorodnih elementov.



