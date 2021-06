Po uspešno izvedeni dirki Po Sloveniji, ekipa STO že snuje komunikacijske aktivnosti za izpostavitev Slovenije kot odlične destinacije za aktivna doživetja ob najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, Dirki po Franciji.10 dni (še 4 dni) pred začetkom dirke je STO na turističnih straneh Slovenia.info objavila prispevek z naslovom 10 razlogov , zakaj je Slovenija odlična izbira za ljubitelje kolesarjenja. Prispevek, ki je na voljo v šestih tujih jezikih, izpostavlja najboljše destinacije za cestno in gorsko kolesarjenje, kolesarske parke, ki so vedno bolj priljubljeni, pa tudi specializirane nastanitve in edinstvene kolesarske poti. STO s tem k obisku nagovarja kolesarske navdušence in jim sporoča, da je Slovenija odlična destinacija za petzvezdična aktivna in zdrava doživetja.Obenem ves mesec junij in julij, tudi v času dirke Po Franciji, na televizijskih programih Eurosport 1 in 2 ter na spletnih straneh Eurosport.com poteka oglaševalska kampanja Slovenije, ki s predvajanjem 30-sekundnega videa prav tako nagovarja ljubitelje aktivnega oddiha.Mednarodno prepoznavne in odmevne športne prireditve so namreč odlična priložnost za gradnjo prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot dežele za aktivni oddih. Poleg oglaševalske kampanje pa izjemno pomembno vlogo igrajo tudi vrhunski slovenski športniki, ki so s svojimi uspehi najboljši ambasadorji slovenskega turizma.Na tokratni najprestižnejši kolesarski dirki, Dirki po Franciji, bosta naše barve zastopalain, ki se bosta podala v boj za najvišja mesta. V ta namen je Slovenska turistična organizacija pripravila tudi številne druge promocijske aktivnosti, ki bodo vključevale tako Primoža Rogliča kot tudi Tadeja Pogačarja.