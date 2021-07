10 razlogov zakaj mora aktiven človek jesti špinačo

Po pizzi namesto šunke, slanine in jajc potresite svežo špinačo in gobice za zdrav faktor in odlično kombinacijo. FOTO: Shutterstock

Že sodelavka naše časopisne hišeje zapisala: »Če smo sejali zgodaj, na vrtu že lahko redčimo ali režemo mlade špinačne liste. Ti so res najboljši, prav masleni. Če vrta nimamo, jo kupimo pri bližnjem pridelovalcu, ker listnate rastline hitro izgubljajo minerale in vitamine. Ali pa posadimo seme špinače v korito in ga postavimo na balkon ali okensko polico.Okusa kuhane špinače ne prenese veliko ljudi, v večjih količinah celo škodi. A presna špinača je povsem druga zgodba.Špinača ima, tako kot druge zelene rastline in sadje zeleno barvo zaradi klorofila, zelenega listnega barvila, v katerega kemijski strukturi je osrednji atom magnezij.Zanimivo je, da je razlika v kemijski zgradbi med krvnim barvilom hemoglobinom in klorofilom le v osrednjem atomu, ki je pri hemoglobinu železo, pri klorofilu pa magnezij. In prav klorofil vpliva na rast števila rdečih krvničk v krvi. A z vsakim segrevanjem nekaj čez 40 °C posežemo v kemijsko strukturo živil. Organsko vezani minerali in vitamini se iz živih spremenijo v mrtve, anorganske, ki telesu ne služijo tako dobro kot organski.«Zakaj športnik potrebuje špinačo?Zaradi vaše kože. Špinača vsebuje ogromno vitamina A, zato jo morate jesti če so vaše težave akne, gubice, pigmentacija ali predrakavi znaki na koži.Liste uporabite v naslednji hladni omaki za prigrizke. Če imate radi česnovo omako v katero pomakate prigrizke, ji naslednjič dodajte zdrav faktor špinače. Tudi humus je odličen špinačin prijatelj.Antioksidanti. Vitamin C, vitamin E, mangan, ... Špinača je odlična za imunski sistem in metabolizem - je protivnetno sredstvo.Na pico namesto šunke, slanine in jajc potresite svežo špinačo in gobice za zdrav faktor in odlično kombinacijo.Folna kislina. Odlična za nosečnice, folna kislina je tudi vitamin B, ki je dober za celično rast in regeneracijo.Omleta ali žvrkljana jajčka bodo okusnejša, če jim dodate špinačo, paradižnik in parmezan.Vlaknina. Zelene listnate rastile vsebujejo ogromno vlaknin in špinača poleg tega vsebuje veliko vode, kar je odlična kombinacija za prebavni trakt.Lazanja, musaka in ostale zloženke so s špinačo mnogo bolj okusne.Železo. Živilo ima več železa kot ostale sorodnice, je odlična za kri in boj proti utrujenosti.V naslednjo tortilijo ali sendvič namesto solate dajte špinačo.Vaše kosti. Približno polovica skodelice špinače ustreza dnevnim priporočilom za vitamin K, špinača je odlična tudi za močne kosti, saj vsebuje tudi kalcij!Smutiji in zelenjavni sokovi zjutraj so pravi začetek dneva.Vaše oči. Lutein v špinači pomaga vašemu vidu in onemogoča makularno degeneracijo.Surova špinača je eno samo zdravje.Malo kalorij. 40 kalorij na skodelico premore špinača, zato vam ni treba skrbeti za količino.Zmešajte jo s paradižnikom in mlado čebulo, privoščite pljusk oljčnega olja in balzamičnega kisa ter popečene pinjole.Energija. Nitrati v špinači so dokazano pozitivni pri spodbujanju celične aktivnosti. Ni ravno kofein, je pa bolj zdrava.Dodajte špinačo v mineštro ali katero koli juho, ki jo boste predelali še v mešalniku.Moč, kot da ste Popaj, špinača je odlična hrana za mišice, saj jih zalaga z vlakninami in kisikom. Vsebuje veliko kalija, ki je odličen za regeneracijo mišic.Sladica? Špinača, jagode in balzamični kis. Dober tek!