400 udeležencev se je zbralo na rolanju v Mariboru

ZZrolano mesto, športno rekreativna prireditev, ki je bila letos sedemnajsta, je privabila veliko število ljubiteljev takšnih in drugačnih koles(ščk). Organizatorji, Univerzitetna športna zveza Maribor (Zdrava zabava) so jih našteli okoli 400.

Zdrava zabava že od leta 2002 pripravlja ZZrolano mesto, ki je v vsem tem času iz prvotno študentskega dogodka prerasel v rekreativni dogodek, namenjen vsem generacijam.

Edinstvena priložnost – rolati, rolkati, kolesariti, kotalkati se tam, kjer sicer vozijo avtomobili, privabi zmeraj več udeležencev.

»Velik poudarek dajemo na varnost in tudi tokrat je bilo tako, je pa velik izziv ob tolikšnem številu ljudi. Ob tem je nepogrešljiva pomoč tako policistov, ki skrbijo za ustavljanje prometa kot tudi reševalnega vozila ter t.i. rolerske policije, naših rediteljev,« pravi Klemen Tasič, vodja projekta pri Zdravi zabavi.

Dogodek se je letos prestavil na južno ploščad Ljudskega vrta, parada pa se je točno ob 16. uri podala na 13,5-kilometersko traso po Mariboru, seveda v zmernem tempu, ki ga prilagodijo najmlajšim.

Edinstvena priložnost voziti se tam, kjer se sicer vozijo avtomobili, je zgolj enkrat letno. FOTO: Marko Pigac

Že takoj na začetku so organizatorji pripravili presenečenje, saj se je parada, ki jih je spremljal glasbeni tovornjak, podala skozi Ljudski vrt, kjer jih je iz zvočnikov pozdravila himna NK Maribor. Pot so nato nadaljevali po vsem mestu do postanka na Pobrežju. Spremstvo vlakca Jurčka je poskrbelo za vse, ki tako dolge trase niso zmogli v celoti.