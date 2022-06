5 dejstev o McDonald'su, ki jih morda niste vedeli

Klasični jedilnik Big Mac meni iz McDonaldsa ima 1330 kalorij. Priporočeni dnevni vnos kalorij za moške je približno 2700 kalorij, za ženske pa 2000 kalorij.

McDonald's, ki sta ga kot skromno restavracijo ustanovila brata Richard in Maurice McDonald leta 1940, je postala ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu in praktično sinonim za hitro hrano.

Tehnike priprave obrokov, ki so bile prvič uporabljene v tej verigi restavracij, so McDonald'su omogočile, da nahrani več kot 100 milijard strank. v City Magazinu smo našli 5 zelo zanimivih dejstev o McDonald'su, ki jih do zdaj morda niste poznali.

1. McDonald's je nekoč prodajal sendviče z arašidovim maslom

Ko je restavracija začela delovati, je bil njen jedilnik videti bistveno drugačen kot danes. Tudi sendvič z arašidovim maslom je našel svoje mesto med obroki. Ko pa so ugotovili, da imajo kupci raje hamburgerje, so jedilnik skrčili le na osem jedi, med katerimi so bili burgerji, pomfrit in gazirane pijače.

2. McDonald's je največji trgovec z igračami na svetu

Seveda to sploh ni čudno, če upoštevamo, da je od vseh naročil v restavracijah McDonald's kar 20 odstotkov obrokov Happy Meal z darilno igračo.

3. Prvega Ronalda McDonalda so odpustili zaradi njegove teže

Leta 1963 je bil Willard Scott najet kot prvi klovn v restavraciji McDonald's. Potem so se odločili, da bi bilo dobro, da bi vse druge restavracije imele svojega Ronalda McDonalda. Zaradi strahu, da ne bi našli enakovrednih klovnov, so vodje podjetja Willarda odpustili. Dandanes oseba, ki dobi službo Ronalda McDonalda, zasluži približno 40.000 dolarjev na leto.

4. Obstaja dober razlog, zakaj je Coca-Cola okusnejša v McDonald'su kot drugje

To naj bi bilo zato, ker se dosledno upoštevajo navodila Coca-Cole. Voda in sirup sta pred mešanjem vedno ohlajena, slamica v restavraciji pa je za odtenek širša od tipičnih slamic drugod.

5. Skoraj bi McDonald's prispel na asteroid

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je podjetje Jet Propulsion Laboratory v sodelovanju z McDonald'som želelo financirati izstrelitev vesoljskega plovila v Hamburgu proti asteroidu. Žal je bil projekt v zadnjem trenutku odpovedan in asteroid Hamburg je ostal brez hamburgerja.