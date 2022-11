6 najboljših evropskih mest za sprehode (in med njimi ni Ljubljane)

Hoja, ta dobra nova stara telovadba. Ne le za krepitev telesa in odpornosti, hoja, kot gibanje spravi v pogon različne dele možganov.

Hoja je zdrava in vedno priporočljiva, o tem smo na naši spletni strani že velikokrat pisali. Hoja je še posebej pomembna ob obisku novega kraja, mesta, ki ga še nismo obiskali. Tu ne mislimo le na obisk glavnih turističnih znamenitosti, polnih ljudi, ampak tudi na preprosto sprehajanje po ulicah in raziskovanje novega okolja.

Tradicija hoje je prisotna v številnih evropskih državah in mestih, zato so v Guardianu ob tej priložnosti izpostavili šest mest, kjer lahko hoja vodi do znamenitosti, hkrati pa je tudi sproščujoč način za vpijanje mestne atmosfere. Na Ljubljano so očitno pozabili ali pač po njihovem naša prestolnica enostavno ni dobra za sprehajanje.

Berlin

To ni mesto, ki ugaja vsem, še posebej, ko se sprehajate ob ostankih berlinskega zidu, a marsikoga bo vseeno pritegnilo njegovo specifično vzdušje. Zdi se, da na mestu nekdanjega obzidja zeva vrzel, a če ne marate prevelike gneče, vas to verjetno ne bo motilo. In če ste ljubitelj zgodovine, boste zagotovo imeli kaj videti in kam hoditi. Obstaja tudi veliko drugih ulic in površin za sprehajanje ter mest za nenačrtovane in osvežilne sprehode. V predelu mesta, imenovanem Hansa, si lahko ogledate številne moderne zgradbe priznanih arhitektov, ki zapolnjujejo prostor, porušen v drugi svetovni vojni. Tam je glavni mestni trg, od koder se lahko odpravite na oglede, v živalski vrt in seveda veliko kavarn in restavracij. Ker je Berlin veliko mesto, obstaja sistem nadzemnih in podzemnih železnic za lažji dostop do določenih krajev.

Trst

Če ste oboževalec Jamesa Joycea in njegovega najbolj znanega lika Stephena Dedalusa, je to mesto, skozi katerega se morate sprehoditi. Joyce je v njem našel navdih in užival v preživljanju časa ob morski obali, ki je danes idealen kraj za dolge sprehode in uživanje na svežem zraku. Med potjo boste naleteli tudi na številne muzeje, med njimi tudi tistega, ki je posvečen omenjenemu pisatelju, ter kavarne in knjigarne, ki se jim ne boste mogli upreti. Tisti z malo več kondicije se lahko odpravite še malo navkreber, da boste imeli še boljši pogled na Tržaški zaliv. Še malo sprehoda pa vas lahko pripelje do gradu na pečini, kjer je čas preživljal Maksimilijan I. Mehiški s svojo ženo.

Marseille

Je mesto, ki ponuja kar nekaj zanimivih doživetij – sprehod ob obali, ozke in ljubke ulice, kjer se lahko izgubiš, odprte trge, pa tudi četrt, polno veličastnih zgradb iz 19. stoletja. Če se odpravite iz pristanišča, boste hitro prišli do tržnice, kjer vas čakajo različne dobrote - sveže ribe, dišeče začimbe, ražnjiči, žemlje in kuskus ... Mesto je bogato z muzeji, med katerimi je treba najprej izpostaviti Muzej evropskih in sredozemskih civilizacij, a to ne pomeni, da se za ostale ni vredno potruditi. Sprehodite se po uličicah, poiščite skrite obrtniške pekarne in pijte metin čaj, da vas poživi. Na poti boste imeli tudi priložnost uživati ​​v raznovrstni ulični umetnosti.

Lizbona

Na žalost je v tem mestu zadnja leta preveč turistov, a vendar je v tem mestu toliko krajev za raziskovanje, da ne bi smeli biti nenehno v gneči. Edino opozorilo je, da je mesto precej hribovito, ampak naj vas ne moti, boste vsaj pridobili nekaj na kondiciji. Na vsakem koraku lahko najdete kavarne in restavracije, najbolje pa je izbrati tiste, ki niso v središču pozornosti. Celotno mesto diha v ritmu morja in fado glasbe, zato boste v njem našli posebno vrsto melanholije, ki se ji ni mogoče upreti, a navsezadnje pozitivno vpliva na dušo. Za pravo doživetje se po mestu sprehodite ob zori ali mraku, pravijo domačini, saj takrat vidite njegov pravi obraz in takrat se z njim najlažje povežete.

København

To mesto, ki je med najboljšimi za kolesarje, je prijetno tudi za sprehajalce. To potrjuje tudi dejstvo, da je tu rojena Serene Kierkegaard vedno priporočala hojo kot način za zbistritev uma in iskanje najboljših rešitev za številne težave. S Hansom Christianom Andersenom sta pokopana na pokopališču, ki je kljub svoji namembnosti eden izmed priljubljenih krajev za obisk domačinov, ki tam pogosto prirejajo celo piknike. Od tam se lahko sprehodite po okrožju Norebro, polnem trgovin z dizajnerskimi oblačili, galerij in številnih craft pivovarn. Tu so tudi različne restavracije, pa tudi Kraljeva knjižnica, kot še ena potrditev neločljive povezanosti tega mesta s knjigami.

Sevilla

Zgodovinsko mestno jedro je strnjeno in ga lahko hitro prehodite, ampak blizu so tudi druge zelo zanimive soseske. V prvi vrsti mislimo na kraljevo palačo Alcázar, ki je velik kompleks zgradb, utrdb, bazenov in vrtov, skozi katere se lahko sprehodite in uživate v mešanici različnih arhitekturnih stilov iz 11. stoletja. Na drugi strani reke Guadalquivir je četrt Triana, ki obiskovalce spominja na staro slavo Seville, ko je bila med vodilnimi pristanišči na svetu. Je pa tu tudi bogata keramična industrija, matadorji in razni umetniki flamenka. Tu se je najbolje sprehoditi v mraku, ko se ob obali lahko sprehodite do čudovitih tapas barov in popijete domače pivo ali vrhunsko vino.