Ali je Vasilij Žbogar miren in preudaren tudi pri kuhanju?

Obliko sprostitve in meditacije pa mu predstavlja tudi kuhanje, kar je pokazal tudi v Rio Mare kuharskem izzivu. S pomočjo kulinarične ustvarjalke Ane Žontar Kristanc se je preizkusil v pripravi nadevanih bučk s tunino Rio Mare Natura. Vas zanima, kako se je odrezal?

Meditacija je čas, ko se popolnoma prepustimo trenutku in sprostimo svoj um. Vasilij svoj čas za meditacijo najde za kuhinjskim pultom, kjer nadvse uživa. Zlasti ko mu čas dopušča, v kuhinji zelo rad eksperimentira in s slastnimi jedmi navdušuje svojo družino in prijatelje. Še posebej uživa v pripravi morske hrane, ker čuti, da je morje eden izmed njegovih največjih zaveznikov. Kaj pa si najpogosteje pripravi? »Ko imam veliko obveznosti, si za na pot najraje pripravim tortilja sendvič, polnjen s tunino Rio Mare in drugimi dobrotami, saj je zelo priročen in lahko v njem uživam kjerkoli in kadarkoli,« je med Rio Mare kuharskim izzivom povedal Vasilij.

Ana je v zadnjem Rio Mare kuharskem izzivu v živo Vasilija vodila skozi pripravo slastnih nadevanih bučk s tunino Rio Mare Natura. Pa je bil kos kuhanju v živo? Poglejte si, kako je Vasilij Žbogar zaupal svojim kuharskim občutkom in sledil toku Aninega recepta.

Tudi vi iščete ideje za hranljive in okusne obroke, ki so preprosti za pripravo? Preizkusite se v pripravi okusnih nadevanih bučk s tunino Rio Mare Natura.

Sestavine:

3 pločevinke tunine Rio Mare Natura (60 g)

(60 g) 2 manjši bučki

6 čajnih žličk rikote

1–2 paradižnika

6 čajnih žličk naribane mocarele

1 žlica naribanega parmezana

ščepec origana in soli

pol stroka česna

Postopek:

Bučke razpolovimo in izdolbemo. Mocarelo naribamo in ji dodamo ščepec soli in parmezan. Paradižnik narežemo na drobno in mu dodamo na drobno nariban česen, origano in ščepec soli. Na izdolbene bučke razporedimo drobno narezan paradižnik in nanj namažemo rikoto. Po vrhu potresemo s sirom in bučke za 10 minut postavimo v pečico, segreto na 200 °C. Na pečene bučke dodamo tunino Rio Mare Natura in okrasimo z listki bazilike.

Tunina Rio Mare Natura za lahkoten in slasten obrok!

Tunina Rio Mare Natura je odličen zaveznik za vse, ki si želijo biti v formi in zaživeti lahkotno, ne da bi se s tem odpovedali dobremu okusu. Ker vsebuje manj vode, je nadvse okusna, kompaktna in priročna, saj je ni treba odcediti. Vsebuje le 0,5 % maščobe in je popolna za pripravo najrazličnejših vrst jedi – od zdravih obrokov za na pot do gurmanskih in lahkotnih večerij. Tunina Rio Mare Natura vsebuje veliko beljakovin, ki prispevajo k rasti in vzdrževanju mišične mase. Bogata je z vitaminom B12, ki prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, in je vir fosforja, ki prispeva k normalnemu sproščanju energije pri presnovi.

