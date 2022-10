Ali je zdravo popiti en kozarec vina na dan?

»Več je starih pivcev vina kot starih zdravnikov.« (francoska ljudska modrost)

Fenolne spojine v človeškem organizmu delujejo kot močni antioksidanti. Preprečujejo nastanek prostih radikalov, ki spodbujajo nastanek različnih bolezni ter pospešujejo staranje. Eden najznamenitejših uničevalcev je resveratol, ki celo znižuje količino slabega holesterola, povečuje pa količino dobrega. Ima tudi pomembno vlogo pri preprečevanju nastanka krvnih strdkov in deluje protivnetno. Zato je vino zdravo, ampak ...

Razlaga je preprosta in je, da nas ta alkoholna pijača sprosti in razbremeni stres po dolgem in napornem dnevu.

Prav tako raziskave kažejo, da rdeče vino lahko prepreči razvoj nekaterih bolezni. Na drugi strani nutricionisti ljudem, ki želijo shujšati, svetujejo, naj se izogibajo alkoholnim pijačam. In smo tam, kjer športni rekreativci nočemo biti. Se pa težko upremo.

Po najboljših močeh smo se trudili dobiti odgovor na vprašanje iz naslova, delno smo ga našli na strani eatthis.

Vino ima, tako kot vse drugo na svetu, svoje prednosti in slabosti, zato jih je najbolje dobro preučiti, preden postanemo sklepčni.

Prednosti rdečega vina

Rezultati študij, izvedenih v zadnjih 15 do 20 letih, so pokazali, da rdeče vino zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, možgansko kap, sivo mreno in raka debelega črevesa. Zdi se, da je za to najbolj zaslužen resveratrol, ki naj bi deloval proti raku in je predmet številnih znanstvenih raziskav.

Vseeno je treba prebrano vzeti z rezervo, saj je treba vpliv rdečega vina na zdravje še dodatno raziskati. Po drugi strani pa je nekoliko bolj gotovo, da zmerno pitje te alkoholne pijače zvišuje raven dobrega holesterola v krvi, ki preprečuje bolezni srca.

Seveda je treba pojasniti besedo zmerno, ki pomeni največ dva kozarca vina na dan za moške in enega za ženske. In končno, ne smemo zanemariti potencialnega preprečevanja žolčnih kamnov in demence. Tudi o velikosti kozarca nihče ne govori, ampak naj bi bil tisti, v katerega gre en deciliter.

Slabosti rdečega vina

Eden največjih izzivov, ko gre za alkohol, je, kako omejiti vnos. Ljudje težko presodijo, kdaj je dobro popiti kozarec vina ali druge pijače, pa tudi, kdaj se ustaviti. Vedeti je treba, da telo hrano in pijačo prebavlja na drugačen način.

Prioriteta je alkohol, torej čiščenje telesa toksinov, kar je vloga jeter. Obstajajo medicinska priporočila, da se alkoholu izogibamo, če je to mogoče, zlasti zaradi dejstva, da je povezan z nastankom raka, zlasti na dojkah. Če še vedno ne morete upoštevati tega nasveta, potem pijte le en kozarec na dan.

Zaključek

Alkoholnih pijač, tudi rdečega vina, ne moremo označiti za zdrave, saj je njihov vpliv na telo različen od človeka do človeka in števila kozarcev, ki jih popijemo. Včasih je zmeren odmerek zdravju koristen, včasih škodljiv. Pomembno je omeniti tudi povezavo med alkoholom in telesno težo, kjer so prav tako ugotovljene razlike, tako da nekateri ljudje, ki pijejo, izgubijo kilograme, nekateri pa jih pridobijo.

Alkoholne pijače imajo kalorije, tako kot hrana. Organizem prepoznava tako tekoče kot trdne snovi.

Zato pomislite, koliko kozarcev boste popili, ko boste naslednjič stali, sedeli ob vinu. In vendar ima vino prednost pred večino alkoholnih pijač, saj ima manj sladkorja in kalorij. Na koncu se je najbolje vprašati, kako ta pijača vpliva na vaš spanec? Če ne čutite nobenih motenj, se pogumno zdravite s priporočenim dnevnim odmerkom.