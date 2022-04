AMZS je zbral več kot 300 rabljenih koles za otroke

Avto-moto zveza Slovenije je od oktobra lani, ko je v sodelovanju s svojimi avto-moto društvi in z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje zagnala projekt Kolesa za vse!, zbrala že več kot 300 rabljenih koles za otroke iz socialno ogroženih družin.

Velika večina podarjenih koles je po pregledu in popravilu na kolesarskih servisih takoj našla nove lastnike, ki so se razveselili tudi kolesarskih čelad, za katere je poskrbela družba Butan plin.

Kolo je eno prvih prevoznih sredstev, s katerim otroci samostojno vstopijo v svet mobilnosti, hkrati pa jim omogoča športno aktiven način preživljanja prostega časa in druženje.

Žal vsi otroci zaradi najrazličnejših okoliščin nimajo svojega kolesa, zato se je Avto-moto zveza Slovenije, ki od lani pomoč na cesti zagotavlja tudi kolesarjem, v sodelovanju s svojimi avto-moto društvi in klubi odločila, da začne zbiranje primerno ohranjenih rabljenih koles, s čimer je poleg humanitarnega izrazila tudi okoljsko sporočilo: popravilo in ponovna uporaba kolesa sta za okolje bistveno bolj prijazna kot izdelava in nakup novega.

Odziv je presenetil vsa pričakovanja, saj je bilo v manj kot pol leta zbranih že več kot 300 koles. Vsa kolesa, ki so bila tehnično v takšnem stanju, da jih je bilo mogoče z minimalnim vložkom popraviti – takšna je bila velika večina koles –, so kolesarski serviserji pregledali in pripravili za varno vožnjo, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje pa je za kolesa poiskala nove lastnike.

»Velika zahvala Avto-moto zvezi Slovenije in vsem, ki ste podarili svoje kolo, saj smo lahko razveselili zares veliko število otrok, mladostnikov in njihovih staršev, od katerih dobivamo izraze hvaležnosti in radosti, ko nam povedo, kako srečni so s temi kolesi njihovi otroci,« je povedala Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje, ter dodala, da so kolesa za te družine pomembna ne le zato, ker jim omogočajo mobilnost, temveč tudi športno dejavnost. »Pri mnogih otrocih opažamo slabšanje gibalnih sposobnosti. Upamo, da jih bo kolo spodbudilo k redni telesni aktivnosti in da bodo na ta način naredili tudi nekaj za svoje zdravje in boljše počutje.«

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je ob tem izpostavil pomen varnosti: »Da bodo otroci, tudi ko odrastejo, v prometu ravnali odgovorno do sebe in drugih, jih moramo že od malega vzgajati, pri tem pa biti dober zgled tudi sami. Pokazati jim moramo, kako bodo kot udeleženci v prometu – pa naj bodo v vlogi pešca, kolesarja, skiroista, sopotnika v avtomobilu … – čim bolj varni.

Poskrbeti moramo za tehnično brezhibnost prevoznega sredstva in ravnati skrbno: v avtomobilu pripeti varnostni pas oziroma uporabljati otroški varnostni sedež, na kolesu čelado in biti oblečeni v svetla oblačila, da nas drugi lažje in hitreje opazijo (to velja tudi za pešce) ter ne uporabljati mobilnega telefona, če naštejem le nekaj osnov. In seveda upoštevati prometna pravila. Projekt Kolesa za vse! ima zato poleg humanitarnega in okoljskega tudi velik doprinos z vidika ozaveščanja o varni udeležbi v prometu. Prepričan sem, da bomo tudi s pomočjo takih pobud pripomogli, da bodo naše ceste varnejše.«

Predsednik AMZS se je za izjemno število doslej zbranih koles, ki so našla nove lastnike po vsej Sloveniji, zahvalil donatorjem koles, sodelujočim avto-moto društvom in klubom (AMD Šlander Celje, AMD Dravograd, AMD Pohorje, AMD Hrastnik, AMTK Koper, AMTK Ljubljana, AMD Lukovica, AMD TAM Maribor, AMD Štefan Kovač Murska Sobota, AMD Novo mesto, AMD Ptuj, AMD Ravne na Koroškem, AMD Slovenske Konjice, AMD Šmartno ob Paki, Društvo Gas Vrtejba in AMD Žiri) ter družbi Butan plin, ki je v okviru programa za osvajanje prometnega znanja in varne uporabe kolesa med osnovnošolci »Varno na kolesu« prejemnikom koles podarila zaščitne kolesarske čelade.

V pomladnih in poletnih mesecih zbiranja koles ne bo, saj so kapacitete kolesarskih servisov zasedene. Se bo pa projekt nadaljeval jeseni. »Če boste v tem času ugotovili, da imate kolo, ki ga vi ali vaši otroci oziroma bližnji ne uporabljajo, ga nikar ne zavrzite. Vaše kolo, če ga boste podarili za dober namen, lahko najde in razveseljuje novega lastnika,« poziva Brglez. Avto-moto zveza Slovenije bo obvestilo o ponovnem začetku zbiranja koles objavila na svoji spletni strani in družbenih omrežjih.