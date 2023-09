Aplikacija Aircash omogoča zaslužek ob plačilu položnic

No, z aplikacijo Aircash te sanje postajajo resničnost! Spoznajte neverjetno cashback akcijo, ki vam omogoča zaslužek ob plačilu položnic.

Zaslužite s plačanimi položnicami

Od 1. do 30. septembra Aircash razvaja svoje uporabnike v Sloveniji z ekskluzivno cashback akcijo. Za vsako plačano položnico z opcijo »skeniraj in plačaj« v aplikaciji Aircash boste prejeli 1 € nazaj na svoj račun Aircash. Akcija velja za največ 10 položnic na uporabnika.

Najprej prenesite in namestite aplikacijo Aircash iz Google Play Store ali Apple App Store. Potem ustvarite svoj račun s preprosto registracijo, ki traja le nekaj minut. Ko ustvarite svoj račun, napolnite svojo denarnico Aircash z eno izmed številnih možnosti, ki so vam na voljo. Nato izberite opcijo »skeniraj in plačaj« za plačilo svojih položnic. Za vsako plačano položnico boste prejeli 1 € nazaj na svoj Aircash račun.

To je priložnost, ki je preprosto ne smete zamuditi. Izkoristite priložnost, da z vsakim plačilom položnice zaslužite. Ne čakajte predolgo, akcija traja samo do 30. septembra!

Hitro rastoči regionalni finteh čudež

Aircash je izjemna finteh inovacija, ki izvira iz Hrvaške. V kratkem času se je razširila v številne države Evropske unije, vključno s Slovenijo. Aplikacija omogoča svobodo in prilagodljivost pri upravljanju financ, saj deluje neodvisno od bank.

Aplikacija Aircash deluje kot vaša digitalna denarnica, ki omogoča preprosto in hitro plačevanje položnic brez povezave z bančnim računom. Poleg tega je značilna tudi večvalutna funkcionalnost, kar pomeni, da lahko preprosto upravljate in prenašate denar v različnih valutah. Razvijalci so pri ustvarjanju aplikacije v ospredje postavili enostavnost in intuitivnost. Zato je končni rezultat aplikacija, ki omogoča preprosto uporabo. Z nekaj kliki lahko plačate račune, napolnite svojo denarnico ali pošljete denar prijateljem in družini. Zaradi sodobne tehnološke dovršenosti aplikacija zagotavlja hitre in varne transakcije, kar vam omogoča brezskrbno uporabo aplikacije za vse vaše finančne potrebe.

Kje in kako napolniti Aircash račun

Polnjenje vašega Aircash računa je preprosto in priročno. Lahko ga napolnite z gotovino ali vavčerjem Abon na različnih prodajnih mestih, vključno s kioski Trafika 3DVA, bencinskimi servisi Petrol in OMV ter prodajnimi mesti T-Točka. Z aplikacijo Aircash ni potrebe po plačilu dodatnih provizij pri polnjenju vašega računa. To pomeni, da lahko svoj denar porabite za stvari, ki so vam resnično pomembne, ne da bi skrbeli za dodatne stroške.

Aircash je na voljo vsem, ki iščejo preprost in učinkovit način za upravljanje svojih financ. Aplikacija je praktična zaradi svoje preproste uporabe, hitrih transakcij in varnosti, ki jo zagotavlja svojim uporabnikom. Sama aplikacija je prilagodljiva in učinkovita, kar omogoča uporabnikom enostavno upravljanje financ brez zapletov, ki jih običajno prinaša tradicionalni bančni sistem.

Dodatne ugodnosti znotraj aplikacije Aircash

Aircash ni le vaša zaveznica pri plačevanju položnic, temveč vam ponuja še veliko več! Aplikacija vam omogoča, da z nekaj kliki plačate parkirnino brez dodatnih provizij, kar vam prihrani čas in denar. Toda to še ni vse! Če načrtujete potovanje s trajekti Jadrolinije, lahko tudi prek aplikacije Aircash hitro in enostavno kupite vozovnice. In še več, aplikacija vam omogoča nakup vinjet za več evropskih držav, kar olajša vaša potovanja po Evropi. Torej, ne glede na to, ali plačujete položnice, parkirate svoje vozilo ali načrtujete potovanje, Aircash je tu, da vam olajša življenje s preprostimi in priročnimi rešitvami za vsakodnevne finančne transakcije. Začnite svoje Aircash potovanje na https://aircash.eu/sl.

Naročnik oglasne vsebine je Aircash d.o.o.