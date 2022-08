Bolj je hladno, boljši je tekaški rezultat

V času pripeke se sliši kot zafrkancija, a dejstva vseeno držijo. Pri Datasport je Valetnin Belz nanizal nekaj zanimivih dejstev, ki jih morda nismo poznali.

Verjetno ste opazili v zadnjih dneh in tednih, da vročina resnično vpliva na vaš tempo. Skoraj nemogoče je teči ob istem času kot takrat, ko je hladno in sveže. To je še posebej zato, ker se mora telo pri teh visokih temperaturah bolj ohladiti in s čezmernim potenjem izgubljamo več tekočine. Posledično nimamo dovolj energije, da bi »dali vse od sebe«.

To je pritegnilo pozornost znanstvenikov. Želeli so vedeti, kakšna bi bila idealna zunanja temperatura za nov najboljši čas. Prišlo je do naslednjih ugotovitev:

1. Daljša, kot je razdalja ali trajanje tekmovanja, nižja je idealna temperatura. Pri teku na 5 km je to 15 stopinj, pri teku na 10 km približno 10 stopinj, pri maratonu pa približno 7,5 stopinje.

2. Višja, kot je temperatura, večji je padec zmogljivosti. Na primer, pri 25 stopinjah so elitni tekači na trasi maratona 6 % počasnejši, rekreativni tekači pa 12-18 % počasnejši.

Kaj se lahko iz tega naučimo?

• Najboljši čas je tek pri nizkih temperaturah. Ko je vroče, morate prilagoditi cilj uspešnosti.

• Idealna letna časa za nove najboljše čase sta pomlad in jesen.

• Poletni meseci so primerni za trail in gorski tek, kjer je v ospredju doživetje.

• Če tekmujete na dirkah v poletnih mesecih, morate telo navaditi na vročino.