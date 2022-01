Dereze za tek, tekačev pripomoček za varnejši zimski tek

Obdobje poledic. Čas, ko se podnevi vse taja, ponoči pa zmrzuje. Poledica je zaledenela oblika padavin na tleh. Nastaja v hladnem obdobju leta, torej zdaj. Največkrat je to enolična prevleka ledu, ki se lepi na predmete in na zemeljsko površino oz. našo tekalno podlago.

Tekači nismo pri miru niti v takih pogojih. Če čez dan nimamo časa za tek, tečemo zjutraj ali pozno zvečer. In takrat je poledica visoka ovira. Ovire pa so za to, da jih premagamo. Pobrskali smo po slovenskih prodajalnah s tekaško opremo in poiskali nekaj derezic, ki tekačem vedno pridejo prav.

Pri izbiri velikosti upoštevajte, kakšen športni copat nosite. Pozorni morate biti na podplat. Na primer, derezice rabimo za naše trail zimske tekaške copate, ki imajo že precej debel in robusten podplat. Torej iščemo eno številko večjo zaradi robustnosti podplata. Še bolje pa je, da imamo s sabo očiščen tekaški copat in preizkusimo pred nakupom.

Nortec trail micro

Mini dereze run trail yate

Najlažje mikro tekaške dereze na svetu. Hitra in enostavna pričvrstitev na tekaške copate. Idealne za pomrznjene, snežene, blatne in spolzke terene. Teža: 180g/par, število zob: 14, dolžina zob: 8mm, številke od S - XL, priložena priročna torbica. Cena: 64 evrov.

Derezice Run Trail so lahke in funkcionalne. Na čevlje se pritrdijo s pomočjo verig, žic in elastičnega zgornjega dela. Idealne so za tek ali hojo po ledenm ali spolzkem terenu, niso pa namenjene uporabi v visokogorju. Zobje so izdelani iz jekla. Teža: 200-215g. Cena 25 evrov.

Veriga Family Track, ženske dereze

Veriga Family Track niso ravno primerne za dajše teke, so pa izredne za hitrejšo hojo s tekaškimi vložki. Izdelane so iz lahkih in trpežnih materialov, zaradi česar so priročno majhne, lahke za nošnjo v nahrbtniku in udobne na nogi. Oblika zobcev omogočajo izboljšan oprijem na zasneženi in ledeni podlagi, optimalna dolžina zobcev in premišljena konstrukcija pa zmanjšujeta nevarnost spotikanja in zapenjanja. Za dodatno stabilnost na čevlju je vsaki derezi priložen varnostni pašček. Cena: 43 evrov.

Veriga run track dereze

Veriga run track dereze so namenjene tekačem na zasneženih in poledenelih površinah v naravi. Opremljene so s posebnimi nazobčanimi konicami, ki ponujajo agresiven oprijem. Varjena sukana veriga zagotavlja trdnost in obstojnost. Pritrjena je na silikonsko gumo, ki se tesno prilega čevlju in preprečuje premikanje in zdrs dereze s podplata. Oblika petnega dela preprečuje zdrs in zagotavlja stabilnost tudi pri spustu in teku po hribu navzdol. Dereze so primerne tako za lahek kot hiter tek. Namestitev je enostavna, shranite pa jih lahko v priročni torbici za okoli pasu, s prostorom za prenosni telefon ter bidon. Cena: 49 evrov.



Dereze za tek Intrax Outdoor Active

Dereze Intrax so funkcionalne in lahke tekaške dereze. Namestitev je hitra, oprijem je zelo dober na zgornjem in spodnjem delu čevlja. Primerne za hojo kot tudi za daljše teke. Cena: 23 evrov