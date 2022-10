Deset zdravih prigrizkov v službi, ki jih lahko hranite v predalu pisalne mize

V službi imamo malico, imamo lahko tudi kosilo. Prav tako pa moramo poskrbeti za backup iz predala. Ne, ne bomo o sladkarijah.

Zdrav prigrizek v službi je ključnega pomena za več energije in osredotočenost, ko ju najbolj potrebujete.

Ne glede na to, ali ste sredi velikega projekta ali ste priklenjeni na svojo mizo zaradi postavljenih rokov in plana, vam bo zdrav prigrizek med popoldansko utrujenostjo pomagal ohranjati stabilno raven energije in sladkorja v krvi.

Proč od starega peciva v skupni kuhinji. Dober prigrizek mora vsebovati beljakovine in vlaknine, da boste siti do naslednjega obroka.

Tukaj je 10 predlogov za prigrizke, ki jih lahko hranite v predalu pisalne mize – nič več iskanja prostora v hladilniku ali kreganja s sodelavci, ki si radi »izposojajo« hrano. Zahvaljujoč temu izboru bo vaš predal za prigrizke postal najbolj priljubljen.

1. Nesoljeno suho meso

Ta priročen prigrizek postaja vse bolj priljubljen, ker vsebuje veliko beljakovin, prepričajte se, da izberete takega, ki ne vsebuje soli.

2. Pokovka

Pokovko lahko preprosto pripravite v službi, tako da skodelico pokovke stresete v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, pokrijete z ustreznim krožnikom in pustite 3 minute, da se pokovka pripravi. V predalu hranite cimet, mleto papriko, kumino, kurkumo ali posušen rožmarin za dodajanje okusa. Pokovko lahko pripravite tudi doma in jo odnesete v službo, če mikrovalovna pečica ni na voljo.

3. Ocvrte morske alge

Ta okusen in hrustljav prigrizek je odlična alternativa čipsu ali krekerjem, bogat pa je z minerali in vitamini A, C, E, K in B. Morske alge uporabljamo kot zelenjavo, ker imajo malo kalorij, veliko vlaknin.« Posušene morske alge lahko najdete v trgovinah z zdravo hrano.

4. Granola

Granola ali kosmiči z nizko vsebnostjo sladkorja so odličen suh prigrizek, ki ga imate v predalu vaše mize, saj jih lahko jeste brez priprave ali jih dodate drugi hrani čez dan. Na primer, nalijte v skodelico mleka za dodatne beljakovine ali dodajte solati za hrustljanje.

5. Semena

Semena so vir beljakovin in so enostavni za shranjevanje. Odlični so že sami po sebi, še boljši pa so, če jih damo na toast, v jogurt ali v ovsene kosmiče. Bučna in sončnična semena, so odlična izbira pa tudi chia in konopljina semena.

6. Navadna ovsena kaša

Ovsenih kosmičev ni treba jesti le za zajtrk, odlični so tudi kot bogat prigrizek. Paket instant, navadnih ovsenih kosmičev z vodo v skodelici in posut s cimetom, pogrejete v mikrovalovni pečici, to je popoln zimski prigrizek, ko želite nekaj toplega in nasitenega. V predalu lahko hranite tudi cel paket ovsa.

7. Surovi oreščki

Surovi oreščki so še ena odlična možnost za na mizo, ker se ne pokvarijo v predalu in vsebujejo odlično kombinacijo beljakovin in maščob. Mandlji in indijski oreščki, oluščene pistacije, orehi ... In če imate v predalu zavojček ovsenih kosmičev, jim lahko dodate oreščke.

8. Suho sadje

Suho sadje lahko poteši popoldansko željo po sladkem in zagotovi dovolj vlaknin. Mlajši se odločijo za nekaj rezin marelic ali datljev v kombinaciji s surovimi oreščki, da dodajo zdrave maščobe. Kombinirajte ga s pestjo posušenih oreščkov ali semen za uravnotežen prigrizek.

9. Arašidovo in mandljevo maslo

Arašidovo in mandljevo maslo, so okusni in vsestranski prigrizki v službi. Združite jih z jabolkom ali banano. Ko gre za izbiro pravega masla iz oreščkov, velja splošno pravilo, da manj sestavin, bolje je.

10. Zdravi krekerji

Krekerji so na slabem glasu, vendar obstaja nekaj bolj zdravih različic, na katere lahko namažete maslo iz orehov ali humus ali sir, če ga imate v hladilniku.