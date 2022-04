Dieta, ki temelji na kavi, naj bi pomagala pri hujšanju in višala IQ

V Združenih državah Amerike čedalje bolj priljubljena dieta. Je kaj takega možno samo pri njih? Uporabniki kavi, v učinke katere zdravniki dvomijo, dodajo nekaj prečiščenega masla in kokosovega olja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Z njo postanete boljši delavec, boljši starš, boljši prijatelj in boljša oseba,« je povedal ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Bulletproof Diet Dave Asprey. »Kava daje energijo, spodbuja razmišljanje, izboljša pa tudi koncentracijo,« je še dejal o kavi, ob kateri lahko človek po njegovih besedah brez hrane zdrži od pet do šest ur.

»Zjutraj spijete kavo in dalj časa ne mislite več na hrano. Možgani dobijo energijo, ki je od sladkorja ne dobijo. Tudi želja po hrani preneha, tako da občutite neke vrste svobodo,« je še povedal Asprey, ki je idejo dobil leta 2004 med potovanjem v Tibet.

Tam je namreč imel težave z višinsko boleznijo, pri katerih mu je pomagal tibetanski čaj z maslom tamkajšnjega goveda. Odločil se je, da bo pijačo s čudežnim učinkom prilagodil zahodnemu načinu življenja.

Zdravniki so do bulletproof oziroma neprebojne diete kritični, saj menijo, da dieta deluje podobno kot vse ostale, pri katerih se ljudje odpovedujejo hrani. »Če občutite višek energije in bistrejše misli, gre najverjetneje za placebo učinek,« je dejala strokovnjakinja za prehrano Amy Schnabel.