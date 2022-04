Dobro je vedeti - najem avtodoma

Obrnimo se na več ponudnikov in primerjajmo njihove ponudbe, pri čemer naj cena ne bo edino merilo.

Najem avtodoma je praviloma cenejši zunaj glavne sezone. Ob najemu računajmo tudi na plačilo kavcije, ki lahko znaša tudi dobrega tisočaka. To lahko plačamo v gotovini ali pa s kreditno kartico, kar je vsekakor bolj preprosto.

Najemimo avtodom novejšega letnika in z manj prevoženimi kilometri. Raje se odločimo za tistega, ki je za številko večji od naših potreb.

Ob najemu se natančno dogovorimo o uri prevzema in vrnitve, saj nas lahko nenapovedana zamuda pri vrnitvi hitro veliko stane. Ker odgovarjamo za vse poškodbe med najemom, pred prevzemom skupaj s ponudnikom natančno pregledamo avtodom in preverimo delovanje njegovih vitalnih sklopov, od motorja do napeljave, stranišča, prhe ipd.

Prosimo ponudnika, naj nas poduči o delovanju avtodoma. Hitrost vožnje približno 100 km/h je z avtodomom gospodarnejša. Pozorni bodimo tudi na dovoljeno obtežitev avtodoma – če naložimo preveč prtljage in presežemo 3,5 tone, nas lahko kaznuje policija.