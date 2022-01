Dobrodelna dražba treh Tissot ur Primoža Rogliča

Fundacija Primoža Rogliča je odprla prvo javno dražbo za dobrodelne namene. Pokazali in ponudili so unikatno zbirko ur, ki si jih je Primož zaslužil na treh grand tourih.

Svetovno znana in priznana švicarska znamka ur, Tissot je za svoje ambasadorje ustvarila unikatno zbirko ur. Na svetu obstaja samo 25 takih škatel, ki niso naprodaj. V njih je zbirka treh ročnih ur, ki predstavljajo največje tritedenske kolesarske dirke – ure so v barvah majic vodilnega – rožnata za vodilnega na Dirki po Italiji, rumena za Dirko po Franciji in ura v kombinaciji rdeče barve za vodilnega na Dirki po Španiji.

Izklicna cena: 1.500,00 €

Dražba se končuje : 9 februarja, 2022 19:59