Dodajte svojim supergam osebno noto - z vezalkami na vse možne načine

Saj se še spomnite tistih časov v osnovni šoli, ko smo si z najboljšimi prijatelji ali pa morda celo s simpatijo izmenjali vezalko in potem z različnima vezalkama jezili starše, ki kar niso mogli razumeti, da morajo vsi naši vrstniki vedeti, komu pripadamo? Čas je, da spet obudite otroka v sebi ter pustite svoji domišljiji in kreativnosti prosto pot.

Na koliko različnih načinov znate splesti vezalke?

Pretegnite prste in se spet preizkusite v pletenju vezalk. Obstaja namreč cela množica najrazličnejših načinov spletanja vezalk in zagotovo poznate še kakšno, razen tisto najosnovnejšo "cikcakasto", ki zna biti včasih še kako dolgočasna. Po navdih in navodila se odpravite kar na splet. Sicer pa so vezalke eden tistih kosov, ki se jim je iz gole uporabnosti uspelo prebiti med trendovske modne dodatke, ki narekujejo modne smernice in dajejo celo piko na i vašemu imidžu. Gre za tako majhen detajl, ki pa pritegne veliko pozornosti.

FOTO: Modivo

Družbena omrežja so preplavile fotografije spletnih vplivnežev, ki ponosno razkazujejo svoje široke satenaste vezalke, ki so še pred nekaj leti krasile le otroške čeveljčke, pa takšne z različnimi motivi - če priznate ali ne, vezalke so postale del garderobe in imidža vsakdana, le pustiti jim morate, da prepletejo tudi vašo garderobo.

Ali veste, kakšne čevlje boste okrasili z vezalkami?

Odločite se lahko med različnimi dolžinami, materiali in slogi vezalk. Izbirate lahko med različnimi barvami, se odločite za par ali nakup posamične vezalke, morda izberete vezalke z zanimivimi potiski ali pa se odločite za umirjene odtenke. Vsekakor je dobro pred nakupom novega para vezalk premisliti, kakšne čevlje nameravate okrasiti z njimi in predvsem za kakšne priložnosti jih boste nosili. Za elegantne moške ali ženske čevlje tako še vedno velja izbrati nevpadljive vezalke v umirjenih tonih čevlja.

Najpogosteje pa se z vezalkami poigravamo prav pri različnih parih superg. Gre za dokaj podcenjen kos, ki smo ga hranili le za športne dejavnosti, a so zaradi svojega udobja in nosljivosti postale priljubljen kos modnih navdušenk. Izbira je precejšnja, odločite se lahko za superge priznanih modnih oblikovalcev, visoke ali nizke modele, morda izberete pisane superge v različnih barvnih odtenkih ali pa par v nadvse priljubljenih pastelih, superge v retro preobleki, morda za popularne modne superge z debelejšim podplatom. Izbira je vaša.

Ste preverile, iz kakšnega materiala so vaše superge?

Pred nakupom preverite, iz kakšnega materiala je vaš novi par superg. Če iščete par, ki ga boste pogosto nosile, je dobro izbrati zračne materiale, kot je denimo naravno usnje, da se vaše noge med nošenjem ne bodo potile, vaš korak pa bo lahkoten. Sicer pa se pred nakupom tudi prepričajte, da so vaše superge udobne.

Vprašajte se, za kakšno priložnost pravzaprav iščete svoje nove superge. Nikakor ne boste zgrešile z nakupom klasičnih belih superg, ki jih boste lahko spretno vpeljale v vaš imidž in pokombinirale z elegantnimi in športnimi kosi. Če si drznete nekoliko bolj izstopati, izberite bele superge z dodatki v različnih barvah, kot sta recimo zlata ali srebrna ter nadvse priljubljena rose gold, ki bodo popestrile vaš imidž ter mu dodale elegantno noto. Tudi z izbiro črnih superg ne boste zgrešile, saj velja črna za nadvse nosljivo in sofisticirano izbiro, ki jo je mogoče nositi na najrazličnejše načine.

Naročnik oglasne vsebine je Modivo S. A.