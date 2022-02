Državno prvenstvo v teku na 12 ur v Kranju

Tekma se bo odvila v juniju, ker so se organizatorji povezali z organizatorji ultra tekem na Balkanu ter uskladili datume tekem, z namenom, da se vseh ultra tekem udeleži čim več tekačev s Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ...

Tekači bodo tekli po uradno izmerjeni, krožni trasi, dolgi 1.292 metra. Z željo, da se udeležijo tekme tudi tekači, ki so se do zdaj preizkusili na krajših razdaljah, bo tudi tokrat možnost udeležbe na 6-urnem teku, za vse tiste, ki se še niso spoznali z ultramaratonskimi razdaljami. Slovenski 12-urni tek je edini ultramaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše.

Organizator pričakuje 150 tekačev, ki se bodo podali na obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. Na tekmo so že prijavljeni tekači iz 15 držav. Na preteklih izvedbah Slovenskega 12-urnega teka je bila udeležba tekačev tako iz Slovenije kot iz tujine na vrhunskem nivoju, saj so nastopili najboljši ultramaratonci, ki so pretekli najtežje ultramaratone (kot so Špartatlon, Dolina smrti); to so Marco Bonfiglio, Ivan Cudin, Brenda Carawan, Mirko B. Miklič, Luka Videtič, Domen Kozjek, Nataša Robnik, Neža Mravlje in drugi. Organizatorji pa so poslali vabilo tudi najboljšim tujim ultramaratoncem, kot so Aleksandr Sorokin, Ivan Penalba Lopez in se nadejajo njihove udeležbe v Kranju. Udeležbo na tej tekmi je že potrdil legenda ultra teka, Grk Yiannis Kouros.

Trasa je krožna, asfaltirana in poteka po ulicah, v središču Kranja; trasa je tudi certificirana s strani AIMS. Letošnja novost bo tribuna za gledalce v štartno-ciljnem prostoru in most za lažji prehod gledalcev do prizorišča.

Podobno kot že lansko leto pa bo sobotni večer rezerviran za tematski pogovor s priznanimi ultramaratonci in drugimi pomembnimi gosti, ki bo odprt tudi za javnost. FOTO: Slo12.run

Slovenski 12-urni tek pa ima že drugič zapored Srebrno značko IAU (International Association of Ultrarunners), kar dokazuje, da gre za tekmo na vrhunskem nivoju, ki je tudi mednarodno poznana.

Slovenski 12-urni tek bo v letu 2022 štel tudi za državno prvenstvo Slovenije v teku na 12 ur. Gre za prvo tovrstno državno prvenstvo v Sloveniji. Vsi ostali tekmovalci, ki niso člani kluba v Sloveniji (člani Atletske zveze Slovenije) in prihajajo iz tujine pa bodo tekmovali v kategoriji OPEN. Prav tako bodo ultramaratonci iz Bosne in Hercegovine v Kranju izvedli bosansko prvenstvo v teku na 12 ur. Soorganizator državnega prvenstva je Zavod za kulturo in turizem Kranj, s podporo Mestne občine Kranj in Atletske zveze Slovenije.

Udeležbo na tej tekmi je že potrdil legenda ultrateka, Grk Yiannis Kouros. FOTO: Slo12.run

V soboto in nedeljo bo ob prizorišču tudi sejem športne opreme, na katerem bodo raztavljalci predstavljali svoje proizvode (športno opremo, športno prehrano, fitnes idr.). Podobno kot že lansko leto pa bo sobotni večer rezerviran za tematski pogovor s priznanimi ultramaratonci in drugimi pomembnimi gosti, ki bo odprt tudi za javnost.

Vabljeni, da se čim prej prijavite, saj priljubljenost tekme iz leta v leto raste, število tekmovalcev pa je omejeno. Cenejša prijavnina je do 28.2.2022. Prijave so že odprte na spletni strani: https://slo12.run.