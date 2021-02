Dve rdeči specialki

Focus Izalco Max Disc 8.8

Focus Izalco Max Disc 8.8. FOTO: Arhiv proizvajalca

Pinarello GAN

Pinarello Gan. FOTO: Arhiv proizvajalca

Vrsto kolesarskih sezon smo najbolj občudovali temne, temnejše, sive ali črne specialke, vendar letos sta nam v oči padli dve rdeči, dve, ki bosta poživeli letošnjo kolesarsko sezono.Rdeča barva se uporablja za simboliziranje neštetih pojmov, ker je na pogled najbolj privlačna in najbolje vidna. S to barvo se navadno izražajo moč, hitrost, sreča, ljubezen, tudi nevarnost ali še kaki drugi močni čustveni moment.Aerodinamična oblika, lahkost, izredna vodljivost, dirkalna togost. Zaradi patentirane plavajoče osi Focus R.A.T. lahko obročnika zamenjate v manj kot 10 sekundah! Čiste linije, brez zunanjih pletenic (kablov). Kolo je opremljeno s prestavnim in zavornim sistemom Shimano, model Ultegra R8000. To je pravi dokaz nemške natančnosti in kakovosti. Focus Izalco Max Disc 8.8 je kolo za vse rekreativce, ki si pogosto pripnete tudi startno številko.Visoko kakovostna, ultra toga karbonska vlakna na Max-ovem okvirju dosežejo zavidljivo nizko težo 1040g (okvir) in 376g aero vilica.Da bi dosegli najboljšo kombinacijo aerodinamike in nizke teže so Focusovi inženirji pod drobnogled vzeli vsako več posebej in jo optimizirali v vetrovniku.Okvir: MAX tehnologija karbon, disk, BB86, 142x12mm (thru axle) navojni zapenjalec, R.A.T Evo tehnologija, Di2 ali mehanska menjalnika, ravni nastavek 160 mm, notranja napeljava kablov.Vilica: karbon, disk, 100x12 mm R.A.T (thru axle), navojni zapenjalec, R.A.T Evo tehnologija, ravni nastavek rotorja 160/160 mm, notranja napeljava kablov.Zavore: Shimano Ultegra R8020Zadnji menjalnik: Shimano Ultegra R8000Prestavna ročica: Shimano Ultegra R8020Prednji menjalnik: Shimano Ultegra R8000Gonilka: Shimano Ultegra R8000Krmilo: BBB Deluxe, aluminij, globina: 125mm, doseg: 70mmOpora krmila: BBB Rider BHS-109 Deluxe, 31.8mm, 7-stopinjskiSedež: Prologo ScratchSedežna opora: FOCUS Aero karbon, D-oblika, 350mm, položaj: 15mmPlašči: Vittoria Rubino TLR, 700 x 25C, zložljiviObročniki: Novatec R5, karbon 50mmCena: 2999 evrovPinarello je že dolgo na naših cestah, sodi med najbolj priljubljene znamke med specialkarji. Aerodinamično izredno učinkovit okvir uporablja tehnologijo Flatback, ki se nanaša na ovalno oblikovane cevi s prirezanim zadnjim delom, popolnoma asimetrična zasnova pa skrbi za boljšo uravnoteženost, saj število plasti ogljikovih vlaken in oblika cevi sledita obremenitvam, ki delujejo na točno določen del okvirja.Okvir je tudi združljiv z mehanskimi in elektronskimi skupinami opreme, kar bo močno olajšalo morebitne kasnejše nadgradnje, po tehnični plati je vsekakor izstopajoč navojni gonilni ležaj, ki se je s sodobnih koles zaradi optimizacije stroškov in gonjo za karseda nizko težo domala poslovil, vsekakor pa je s stališča uporabe in vzdrževanja najbolj optimalna rešitev.Okvir: Visoko modularna ogljikova vlakna T600 Torayca/popolnoma asimetrična zasnova okvirja, notranja napeljava bovdnov in pletenic, Think2 sistem, mesto za baterijo v notranjosti okvirja.Vilica: Onda Carbon Asymmetric / ogljikova vlakna T600 Torayca / Nanoalloy,1"1/8 - 1"1/2 integriran sistem, popolnoma asimetrična zasnova.Oprema: Shimano 105 R7000 / 22 prestavSet koles: Fulcrum RACING 600Zadnji menjalnik: Shimano 105 7000, 22 prestavSprednji menjalnik : Shimano 105 7000Prestavno-zavorni ročici: Shimano 105 7000Zavore: Shimano 105 7000Gonilki: Shimano 105 7000 Compact 50/34Verižnik: Shimano 105 7000Set koles: Fulcrum Racing 600Krmilo: Most XylonKrmilna opora: Most Tiger Ultra AeroSedežna opora: Most Air CarbonSedež: Most BobcatPedala: -Cena: 2599 evrov