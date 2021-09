Kako izberem električno kolo in neizmerno uživam

Kaj je pomembno pri nakupu

Posebnosti, ki vplivajo na vožnjo

Cenejše e-kolo ni vedno tudi slabše

V naši reviji smo prvi pri nas začeli pisati o ciklokros in grevel kolesih, makadamkarjih, in tudi prvi, ki smo se posvetili električnim kolesom. Verjamemo vanje in pravimo, da so božji dar!Vedno je najboljši resničen primer: pokliče prijatelj in pravi, da se je odločil za nakup električnega kolesa. »Ni težave, podpiram tvojo odločitev,« in čakam na opravičila. Vsakdo, ki kupuje tako kolo, se najprej opravičuje, da je to zaradi zdravstvenih vzrokov, starosti ali prevelike teže. Še nihče ni rekel, da ga bo kupil zaradi užitka, radovednosti ali ker se mu z običajnim kolesom ne ljubi voziti.No, nekoč je prijateljica rekla, da bi rada kolesarila v službo in nazaj, da pa noče priti tja vsa preznojena. Pošteno.Prijatelja sem vprašal po namenu nakupa, točneje, kje se bo največ vozil, ker sploh nisem vedel, da je kdaj kolesaril.Odgovoril je, da ima v Bohinju počitniško hišico in da ga bo uporabljal predvsem tam, vemo pa, kje je Bohinj, v samem nedrju hribov, kamor koli se hočeš zapeljati, je pred tabo hrib, razen če hočeš po glavni cesti v Ljubljano, potem je ravno, vendar kdo bi si želel kolesariti od Bohinjske Bistrice do Bleda, na primer, to je cesta smrti za kolesarje, pravimo.»Potem je zate gorsko električno kolo,« rečem. »In to polno vzmeteno,« doda on. »Problem je rešen. Povej, koliko si visok in kakšen je proračun za nakup.« Pove mi višino proračuna in povem mu model, ki je trenutno v akciji in se ga da dobiti takoj. Ne samo v delovnem, tudi v prostem času raziskujem po slovenskih kolesarskih prodajalnah in vedno vem, kdo ima kaj dobrega v zalogi.Potem čakam na drugo najpogostejše vprašanje: »Ja, to že, ampak kakšno baterijo mora imeti?«»Le najzmogljivejša je dovolj dobra zate,« mu rečem.Dobra električna kolesa so opremljena z litij-ionskimi baterijami. Baterija omogoča od dve do tri ure vožnje. Vsekakor je trajanje odvisno tudi od vrste proizvajalca, zmogljivosti baterije in načina vožnje. Najuporabnejše so tiste, na katerih piše od 300 do 750 Wh, trenutno so najbolj prodajana kolesa s 500 Wh. Prijatelju sem priporočal prav to, ker sem bil prepričan, da bo zelo zadovoljen.Od baterij ne pričakujte preveč ali, drugače povedano, tudi če kupujete mestno kolo in boste mogoče menili, da ne potrebujete tako močne baterije. Napaka, njen življenjski rok je do 2000 polnjenj!Seveda jih ne boste šteli, ampak dokazano je, da po 500. polnjenju bateriji, ki ni vrhunske kakovosti, zmogljivost pade za četrtino. Torej, tudi če se vozite samo po mestu in imate manj zmogljivo baterijo, jo boste pač morali večkrat polniti in večkrat jo boste polnili, prej bo zanič. Tu vas moram razveseliti, kajti v Sloveniji se prodajajo res samo dobra električna kolesa in težko boste našli »poceni in dobro«, z lahkoto pa s »sprejemljivo ceno in zelo dobro«.Od baterij ne pričakujte preveč. Kaj je s tem mišljeno? Ko kupiš električno kolo, kolesariš več, kot si kadar koli pričakoval. To je dejstvo. Če si začetnik, se boš vozil, dokler se baterija ne izprazni, in boš ves srečen, ko boš videl, koliko kilometrov je za tabo. Če si že dober kolesar in si s takim kolesom hočeš popestriti vadbo, boš spet nejevoljen, ker je samo še ena črtica na ekrančku na balanci, ti bi šel pa še na sosednji hrib.Da, vse več kolesarjev ima v nahrbtniku rezervno baterijo, ampak o njih kdaj drugič.Električna kolesa in zakonodaja. Če ima električno kolo pomožni motor z močjo od 250 do 750 Wh, njegova pomoč pa se izključi, ko dosežete hitrost 25 km/h, ga zakonodaja obravnava enako kot običajno kolo. In o takih pišemo, druga nas danes ne zanimajo. Torej brez skrbi, če imate še čelado na glavi, ki pa ni nujna po zakonodaji, ampak pameti, nimate več kaj skrbeti.Motor: v sredini, spredaj, zadaj. Električno kolo nima samo baterije, ima tudi elektromotor. Vgrajen je lahko v pesto sprednjega oziroma zadnjega kolesa ali v srednji del med pedali. Najcenejši je sprednji motor, ki na začetku zahteva tudi največjo pazljivost med vožnjo.Najbolj običajen ali naraven občutek ponuja kolo, ki ima v sredini vgrajen motor, ta je tudi najdražji in zahteva močnejšo verigo, saj mora zdržati večjo silo. Sredinski motor ima vgrajeno tipalo, zaradi katerega je dodajanje moči zvezno, se pravi, bolj ko boste pritisnili na pedale, več moči bo dodal elektromotor. Takšna rešitev je posebno primerna za vožnjo v klanec. Nekateri sredinski motorji znajo biti zoprno glasni, vzrok je v vgrajenem prestavnem sistemu.Motor je lahko vgrajen tudi v zadnje kolo. Takšna rešitev precej otežuje menjavo zadnjega kolesa, vendar se tudi tega lahko naučimo sami. Električna kolesa imajo običajno tri ravni pomoči elektromotorja.Teža: električna kolesa so težja od običajnih. Primer: če je kolesar težak 90 kilogramov, kolo pa 25, to pomeni, da lahko z e-kolesom z največjo obtežitvijo 120 kilogramov peljete s seboj zgolj pet kilogramov prtljage, kar je manjši nahrbtnik. Upoštevanje največje dovoljene teže je pomembno zaradi varnosti, saj se pretežko kolo odziva nezanesljivo, oteženo in manj učinkovito je tudi zaviranje.Transport: ker so taka kolesa težja, jih je skoraj nemogoče spraviti na strešne nosilce avtomobila. Skoraj vsi strešni nosilci imajo največjo nosilnost 15 kilogramov. Tudi če baterijo odstranite, je poševna cev še vedno najbrž preširoka za vsako vpetje nosilca. Najbolj priporočljivi nosilci so tisti, ki jih vpnete na vlečno kljuko vozila. Torej na avtu potrebujete vlečno kljuko. In potem še prtljažnik, ki se namesti nanjo. Ampak tu je treba zdaj nekaj dopolniti; nekateri proizvajalci že ponujajo električne specialke, ki tehtajo 10 kg ali manj! Torej, jo lahko vozimo tudi na strehi avtomobila.Doseg: prav o dosegu se lastniki e-koles največ pogovarjamo. Najbrž zato, ker se lahko tudi največ zlažemo. Kot ribiči ...Dejansko je skoraj nemogoče določiti doseg teh koles. Vse preveč je dejavnikov, ki jih doživimo na poti. Primer: enaki kolesi z enakim motorjem in baterijo, le en kolesar je dvajset kilogramov težji od drugega, enako prestavljanje moči na ekrančku, isto število kilometrov, v cilju je imel lažji kolesar na ekrančku še eno zeleno črtico, težji pa niti ene, izpraznjena baterija, kar pomeni, da je to lahko tudi deset kilometrov razlike. Torej, doseg je odvisen od načina vožnje, mase kolesarja, konfiguracije trase, vetra, temperature ozračja ...Ponudba e-koles je že res velika. Pred samo nekaj leti smo imeli zelo omejeno količino, danes pa lahko rečemo, da jih ponuja vsak resen proizvajalec. Pojavili so se tudi proizvajalci, ki izdelujejo samo električna kolesa in nobenih drugih. Zdaj je tako kot pri običajnih kolesih: za zvenečo blagovno znamko boste odšteli nekaj več evrov kot za manj znano. Pregledali smo slovensko ponudbo in še vedno trdimo, da na našem trgu težko najdete slabo električno kolo. Paziti morate le, da bo vaše kolo znal kdo tudi popraviti oziroma vzdrževati. V prevodu: kupujte pri tistih trgovcih, ki ponujajo tudi kasnejši servis. Našli smo cenejše modele električnih koles, vendar nam niso mogli zagotoviti, da bomo še kdaj lahko kupili na primer nadomestno baterijo, kaj šele dele motorja. Taki prodajalci nas ne zanimajo in zato jih v Poletu ni.Še največ boste o električnih kolesih izvedeli na testni vožnji. Pred nakupom si vzemite čas in preizkusite več koles. Če prodajalec tega ne ponuja, raje poiščite take, ki to z veseljem storijo.In še enkrat: pri nakupu bodite pozorni še na možnost vzdrževanja in servisiranja kolesa, pa na lokacijo servisov in dosegljivost rezervnih delov.