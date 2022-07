Fotogalerija Pogačarjevih zaporednih zmagah

Etapa za v zgodovino, etapa nerazuma, etapa moči in hitrosti. Vse to smo videli v 6. in najdaljši etapi letošnjega Toura. In to s Pogačarjem v glavni vlogi.

Pred štartom smo pričakovali, da bo to premostitvena etapa do jutrišnje, ki se konča na vrhu klanca. Sledilo je veliko presenečenje. Ubežniki so napadali in napadali, peloton pa jih ni in ni izpustil iz objema.

Končno je uspelo le trem kolesarjem. Vendar med trojko je bil tudi Wout van Aert, prvi v skupnem seštevku, kolesar v rumeni majici. To je bilo presenečenje številka ena.

Drugo presenečenje je bilo, da bi etapa kmalu postala najhitrejša v zgodovini Toura. Rumeno majico je peloton ujel šele na predzadnjem klancu. Potem je sledil šov Mateja Mohoriča, ki se je skušal odlepiti od glavnine po klancu navzdol ...

Po 7. etapi se je že izkazalo kdo so pravi izzivalci Tadeja Pogačarja. Veseli smo, da Primož Roglič ostaja med najresnejšimi kandidati, ki lahko premagajo Pogačarja.

Ampak pred izzivalci je še veliko dela. Tadej Pogačar je spet pokazal, da bo še trši oreh kot lansko leto. Na zadnjem klancu je bilo videti, da ne bo drezal v jumbovski osir, ampak nizozemske ose niso dale miru ...

