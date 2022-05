Fotoreportaža z Gira v Sloveniji

Slovenski kolesarski romarji so imeli veliki petek. V Posočju je gostovala 19. etapa Gira d'Italia in nihče med njimi, ki kaj da nase, ni smel manjkati.

Kolesarski fenomen pri nas še zdaleč nista samo Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta julija spet velika tekmeca na Touru.

Čeprav ju ni v karavani letošnjega Gira, so bili danes Slovenci nori nanj.

Za številne se je kolesarski dan začel že dosti pred 15. uro, ko je karavana Gira na Učji prečkala italijansko-slovensko mejo.

Kdor pa je izpustil dobrih 36 kilometrov dirkanja, ki je tokrat potekalo po slovenskih cestah, je zamudil izjemen praznik.

Učja, Žaga, Kobarid, Livek in vsi kraji vmes so se odeli v rožnate barve največje italijanske dirke, navijalo, predvsem pa pedala vrtelo je staro in mlado.

Preberite reportažo, Mihe Hočevarja:

Slovensko etapo smo spremljali tudi v živo:

Še dobro, da na Giru ni Pogačarja, Rogliča, Mohoriča, Mezgeca, Polanca ... verjetno še helikopter ne bi mogel leteti nad Slovenijo, nad Kobaridom, Livkom, Kolovratom ... Kako lepi posnetki Slovenije!? Giro je reklama za Slovenijo! Domnu Novaku morajo iti pokonci še obrite kocine! Edini Slovenec na Giru, ampak navijačev je toliko, kot bi bila celotna reprezentanca ...

We all feel Slovenia! Vpijejo na Eurosportu! Kako lepo, kako zeleno. Soča je najlepša reka na svetu, pravijo komentatorji na Eurosportu.

19. etapa Gira po Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Matej Mohorič je bil tudi v središču pozornosti. FOTO: Dejan Javornik/Delo

