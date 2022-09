Gobova juha: Jurčkova juha

Navkljub sušnemu poletju ste morda po družabnih omrežjih opazili kopice prelepih slik, ki krasijo profile vaših znancev, prijateljev ali pa ste morda celo sami strastni nabiralci rojeni pod tisto gobarsko zvezdo.

Da, sezona gob točneje rečeno jurčkov je na pohodu.

Če ste strastni gobar po vsej verjetnosti tale recept mirno lahko preskočite. Gobova (jurčkova) juha za vas ne predstavlja kakšne novosti.

Za tiste, ki pa vas gobe obiščejo le po kakšnem srečnem spletu okoliščin ali si slastno gobovo juho omislite le v kakšni hribovski postojanki, tule je recept za vas. Poskusite z gobovo juho tokrat kar doma, ni težko juha pa je meni osebno ena ljubših juh nasploh.

Jurčki so v prehranjevalnem smislu čudovito živilo z ne preveč kalorijami, bogati pa tudi z marsikatero rudnino. Tudi o njih smo že pisali. Sicer pa je današnja juha krasna jed, kadar se pošteno preznojimo na kakšnem hribu ali pri drugem telesnem naporu. Z nekaj krompirji nas bo tudi kar nasitila za nekaj časa, prav pa nam utegne priti tudi kot čudovita zgodnja večerja.

Poletov recept: Jurčkova juha. FOTO: Tanja Drinovec

Za lonec juhe (3 do 4 osebe) potrebujemo:

400 g svežih jurčkov

olje

2 do 3 krompirje

Manjši por

Pol čebule

2 stroka česna

Žlica moke

Šopek peteršilja in drobnjaka

Malo timijana

Lovorov list

Dve do tri žlice kisle smetane

Pol jušne kocke

Pol dcl belega vina

Nekaj žlic kisle smetane

Sol, poper

Priprava jurčkove juhe:

Segrejemo olje v loncu in na njem prepražimo sesekljano čebulo, por in narezane jurčke. Vse skupaj malo prepražimo in potresemo z moko. Nadaljujemo z praženjem nato pa dodamo sesekljan česen in zalijemo z vinom in vodo. Pazimo, da ne bo preredka zato vodo dolivamo postopoma. Nasekljamo preostala zelišča, jušno kocko in na kocke narezan krompir. Na zmernem ognju kuhamo kake pol ure nazadnje pa vmešamo še kislo smetano, sol in poper. Še toplo postrežemo lahko z rezinami popečenega kruha.