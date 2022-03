Gorsko kolo je naravno zdravilo: Vsaka vožnja je kot počitnice

Tokrat bomo skušali opozoriti, kako lepo početje je gorsko kolesarjenje. Ne govorimo o tem, da bi se do smrti na najboljših gorskih kolesih tako priganjali, da bi izkašljali pljuča.

Skoraj vsaka oblika gorskega kolesarjenja je odlična. Zakaj je gorsko kolesarjenje tako dobro - in zdravo, če poleg koles s seboj tovorimo tudi nekaj pameti in previdnosti?

Temelj našega zapisa je članek Benjamina Hawortha na spletni strani www.mbr.co.uk, h kateremu pa smo še kar nekaj dodali tudi sami. Nič ni boljšega za popolno vadbo celotnega telesa – in duha, kot je gorsko kolesarjenje.

Ni nujno, da govorimo o tem, da bi se na gorskih kolesih mučili do konca, dokler ne izkašljate pljuč. Ne, kje pa. Fizične koristi so precej drugotnega pomena glede na razlog, zakaj se vozimo: vozimo pa se za zabavo! Skoraj vsaka oblika gorskega kolesarjenja je odlična. Zakaj je gorsko kolesarjenje najboljše? Preštejmo načine …

Za poskočno srce

Gorsko kolesarjenje je odlična oblika kardio vadbe. Čeprav se vam morda ne zdi tako, ko umirate na poti po nekem od boga pozabljenem vzponu, kolesarjenje daje vaši krvi več kisika. Kolesarjenje izboljša zdravje krvnih žil tako, da jih razširi in ohranja čiste. Vendar pa, kot vedno opozarjamo, preden se lotite kakršnekoli vadbe, pojdite najprej na pregled k zdravniku. Pri oxfordmedicine.com so to lepo razložili.

Medicinska skupnost priporoča športno dejavnost, saj izboljšuje telesno pripravljenost in zmanjšuje obolevnost in umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Vendar pa lahko telesna vadba povzroči akutne smrti tako pri odraslih kot pri mladih tekmovalnih športnikih s prikritimi srčnimi boleznimi. Razmerje med tveganjem in koristmi telesne vadbe se med tema dvema starostnima skupinama razlikuje.

Pri odraslih lahko telesno dejavnost obravnavamo kot »dvorezni meč«: močan napor poveča pojavnost akutnih koronarnih dogodkov pri posameznikih, ki niso redno vadili, medtem ko običajna telesna dejavnost zmanjša splošno tveganje za miokardni infarkt in nenadno koronarno smrt s preprečevanje razvoja in napredovanja koronarnih aterosklerotičnih lezij. Pri mladostnikih in mladih odraslih je tekmovalni šport povezan s pomembnim povečanjem tveganja za nenadno smrt.

Šport ni sam po sebi vzrok za povečano umrljivost v tej starostni skupini; prej deluje kot sprožilec srčnega zastoja pri tistih športnikih, ki jih prizadenejo tiha srčno-žilna stanja, večinoma kardiomiopatija, prezgodnja koronarna bolezen in prirojene koronarne anomalije, ki med naporom povzročajo predispozicijo za smrtno nevarne ventrikularne aritmije. To kaže na potrebo po presejalnem pregledu pred vadbo, katerega cilj je zgodnje odkrivanje in diskvalifikacija tistih subjektov, ki jih prizadenejo ogrožene srčno-žilne bolezni.

Krvni tlak, nimaš šans

Kolesarjenje preprečuje hipertenzijo, kar še en izraz za visok krvni tlak, oboje pa ni zdravo. Visok krvni tlak je tihi ubijalec. Podatki kažejo, da se več kot polovica Slovencev težave sploh ne zaveda, saj nič ne boli, zato visok krvni tlak spremlja vzdevek tihi ubijalec.

Kolesarjenje preprečuje hipertenzijo, kar še en izraz za visok krvni tlak, oboje pa ni zdravo. FOTO: Blaž Močnik

Visok krvni tlak je največkrat posledica nezdravega življenjskega sloga, pomemben dejavnik tveganja pa je tudi starost. Najnovejše epidemiološke raziskave kažejo, da se hipertenzija pri prebivalcih razvitih držav srednje in severne Evrope začne pojavljati že v starosti nad 35 let.

Ker bolezen nima značilnih simptomov, se je večina sploh ne zaveda, dokler ne pride do zapletov. »Visok krvni tlak je gotovo en od pomembnih dejavnikov tveganja tudi pri nas, saj v povprečju bremeni vsakega drugega Slovenca. Zato je pomembno, da njegove vrednosti redno spremljamo, predvsem s samo meritvami, in ob dolgotrajnejšem zvišanju čim prej ukrepamo. Tako lahko preprečimo hude zaplete, ki jih povzroči nezdravljenje,« opozarjajo na Združenju za arterijsko hipertenzijo. Gorsko kolo je torej naravno zdravilo.

Pljuča kot pri ribi pljučarici

Sliši se neverjetno, a učinkovitost pljuč se lahko izboljša za neverjetnih 25 % v primerjavi z ležanjem na kavču. Kaj je riba pljučarica? Tole smo prepisali od Mr.Pet Akvaristika Teraristika.

To je riba, za katero se zdi, da jo je evolucija pozabila vzeti s sabo na pot. Nespremenjena naj bi bila že milijone let, to pa zaradi tega, ker je že v prazgodovini razvila posebne adaptacijske mehanizme na okolje, v katerem uspeva še danes. Ena od prilagoditev je sprememba plavalnega mehurja v primitivna pljuča - to pomeni, da se riba lahko utopi, če ne more priti do zraka.

Druga pa je prilagoditev na sušno obdobje - ko začne vodna gladina upadati si pljučarica izkoplje luknjo v breg in tam počaka na deževno obdobje. Če sušno obdobje postane ekstremno, ima tudi pljučarica ekstremen odgovor. V svojem tunelčku se obda z gosto sluzjo, ki preprečuje da bi se riba izsušila, življenjske funkcije pa padejo na minimum. Temu stanju pravimo estivacija.

Precej podobno dihanju gorskega kolesarja v različnih okoliščinah, ni res?

Mišice kot svete pomagalke

Malo je dejavnosti, ki telesu omogočijo za telo tako vsestransko vožnjo, kot je gorsko kolesarjenje. Natančneje, za vaše mišice gre! Glavne mišične skupine, ki jih pri gorskem kolesarstvu nenehno krepimo, so kvadricepsi in zadnjične mišice. Kvadricepsi so na sprednji strani stegen, gluteusi pa so mišice, ki sestavljajo zadnjico. Nasproti kvadricepsa, na zadnji strani stegen, so zadnje stegenske mišice.

Vzdržljivost

Vsak gorski kolesar ve, da se je pri vožnji z gorskim kolesom nemogoče izogniti dolgim ​​vožnjam navkreber ali daljšim naporom v vzdržljivosti. Ko izvajate aerobno vadbo, kot je nekaj dlje trajajoče gorsko kolesarjenje, pojdite na pot z udobnim tempom, dokler ne razvijete več vzdržljivosti. Torej, do končnega cilja, vzdržljivosti, nas bo vodila prečudovita pot. Popotovanje vase, zase, za zdravje.

Vzdržljivost je duševna in fizična sposobnost za dolgotrajno vzdrževanje aktivnosti. Ko ljudje govorijo o vzdržljivosti, jo pogosto opisujejo kot občutek, da so med opravljanjem dejavnosti živahni ali energični. Vzdržljivost se nanaša na fizično sposobnost telesa, da zdrži vadbo dalj časa.

Sklepi, ki držijo

Za razliko od drugih dejavnosti, ki se ponašajo s podobnimi (ali boljšimi) lastnostmi izgorevanja kalorij – na primer s tekom – gorsko kolesarjenje ne poškoduje tako močno sklepov ali mišic. No, vseeno je dobro, da stvari tudi pri gorskem kolesarjenju počnemo prav. Vadba krepi mišice, vezi in kite, ki obdajajo sklepe, ae ste začetnik, pojdite na tečaj gorskega kolesarjenja.

Poraba kot vaba

To je težko kvantificirati, ker različni kolesarji vozijo z različnimi amplitudami napora, vendar naj bi v povprečju gorski kolesar pokuril do 1000 kalorij na uro. Prav tako ta šport poveča hitrost metabolizma. Zato lahko nekateri kolesarji pojejo veliko in so še vedno suhi. Če veliko popijejo, in vemo, česa, potem niso le mokri, pač pa postanejo nerazsodni.

Razpoloženje, pa adijo depra

Dobro razpoloženje poznamo vsi, žal pa ni pod serijsko opremo .... Med – in še posebej po – vožnji z gorskim kolesom se zagotovo počutite bolje. Za to obstaja znanstveni razlog; kolesarjenje proizvaja stresni hormon norepinefrin, ki dokazano izboljša razpoloženje sleherne osebe.

Norepinefrin (tudi noradrenalin) je živčni prenašalec simpatičnega živčevja in je hormon, ki ga izloča sredica nadledvičnice. Spada med kateholamine, enako kot adrenalin.

Poleg serotonina je to eden najpomembnejših hormonov za srečo. Noradrenalin poživlja možgane, predvsem pa spodbuja sposobnost zaznavanja, motivacijo in energijo. Prav tako učinkuje kot antidepresiv.

Povprečen človek lahko med zmerno vožnjo z gorskim kolesom pokuri približno 680 kalorij na uro, zaradi česar je to za hujšanje ena najboljših aktivnosti na prostem. FOTO: Blaž Močnik

Odnos do sveta

Nekako je malo povezano z zgornjo točko, z razpoloženjem, vendar je še bolj povezano z vzpostavljanjem odnosa, ki bi ga lahko poimenovali zmorem.

Premagovanje zapletenega vzpona ali preprosto dokončanje vožnje bo pomagalo približati se onemu drugemu življenju brez kolesa tako, da se bomo tudi z njim vozili na boljši način.

Odnos do sveta je način, kako gledate na življenje. To je način, na katerega se odločite videti in se odzvati na dogodke, situacije, ljudi in sebe. Vaš odnos ni nekaj, kar se vam zgodi. Človek sam izbere svoj odnos. Vaš odnos ustvarjajo vaše misli in vi izbirate svoje misli. Vi ste arhitekt svojega duha.

Uspešnost se začne v vas. Vaš um ima ogromno moč. Dejansko je vaš um vaš najpomembnejši vir uspešnosti. Kako vidite in se odzivate na dogodke v življenju in delu, to oblikujejo vaša miselnost in vzorci razmišljanja. Zato je bistveni ključ do uspeha trenirati svoj um in ga pametno uporabljati. Mtb je kar dobra formula za uspeh.

Možgani, da bodo priključeni

Kolesarjenje na splošno očitno gradi nove možganske celice v vašem hipokampusu. Kar upajmo, da bo nadomestilo vse celice, ki jih izgubimo, ko so naši možgani preobremenjeni, sesuti.

V bistvu je tako: tako kot se računalnik zruši, se naši možgani lahko izklopijo, kar drastično omeji našo sposobnost obdelave vsega, kar prihaja v nas. O tem pogosto govorimo kot o preobremenjenosti ali tesnobi. To je nekako tako, kot da bi na primer poskušali piti iz debele namakalne cevi, iz katere voda teče pod močnim tlakom - ne bo nam šlo in na koncu se počutimo bolj frustrirani in pod stresom kot takrat, preden smo začeli.

Refleksi a la Chuck Norris

Še enkrat, v zvezi z zgornjo točko o možganskih celicah, to, refleksi, to je je eden najzahtevnejših in in hkrati nagrajujočih vidikov gorskega kolesarjenja: hitro reševanje stvari, ko pridejo do vas.

V športu je refleks odziv telesa na spremembe znotraj ali zunaj telesa. Ti odzivi so takojšnji in neprostovoljni, kar pomeni, da za izvedbo akcije ni potreben miselni proces.

Res je dobro

Gorsko kolesarjenje je odlična oblika vadbe, ker se pravzaprav ne zdi, da je vadba! Sploh se ne zdi kot opravilo. To je nekaj, česar se vsi veselimo.

Fizične koristi so precej drugotnega pomena glede na razlog, zakaj se vozimo: za zabavo! Ki pa ima nekaj kolateralne škode, ki je odlična.

Če bi komu pisali pismo ...

... pismo o tem, zakaj naj začne gorsko kolesariti. Evo, ponujamo vam besedilo.

Povprečen človek lahko med zmerno vožnjo z gorskim kolesom pokuri približno 680 kalorij na uro, zaradi česar je to za hujšanje ena najboljših aktivnosti na prostem. Ker pa je pri gorskem kolesarjenju vključenih toliko spremenljivk, kot so raznolik teren, masa kolesa in telesna pripravljenost samega kolesarja, se lahko porabljene kalorije pri posameznikih močno razlikujejo.

Koristi gorskega kolesarjenja za fizično zdravje neskončne, od povečane moči do izboljšanega imunskega sistema. Ena od stvari, zaradi katerih je gorsko kolesarjenje tako koristno, je, da je to zelena vadba, kar pomeni, da gre za dejavnost, ki poteka v naravi. Zdravniki pravijo, da je zelena vadba zdravilo narave, in to zaradi dvojnega odmerka endorfina, ki ga sprošča telesna aktivnost v kombinaciji z občutkom, ki nam ga vzbuja okolica.

Poleg tega je dan na prostem odličen vir vitamina D, saj kolesarji naravno vpijajo sonce. Čeprav se pretirana izpostavljenost sončni svetlobi šteje za tveganje, raziskave kažejo, da 86-odstotkom Evropejcev dejansko primanjkuje vitamina D. Ta vitamin je pomemben za kosti, kožo in uravnavanje telesne mase, zato je gorsko kolesarjenje odličen način za povečanje izpostavljenosti naravni sončni svetlobi.

Vitamin D v telesu naravno poveča raven melatonina - to je pomemben hormon, ki je odgovoren za uravnavanje cikla spanja. Zato lahko gorsko kolesarjenje čez dan pomaga izboljšati v spanec ponoči, posledica je nižja raven stresa in pozitiven vpliv na duševno zdravje.

In, povsem isto dozo dobrega dobite na starem gorskem kolesu za nekaj stotakov kot na najnovejšem dragulju.