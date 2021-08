Ima vaš otrok sladkorno?

Upanje je!

Kaj pridobimo?

Verjetno še ne. Kakšen bi le bi bil čudežni zvarek, ki bi nas napolnil z energijo, pametjo, ozdravil ali vsaj močno olajšal naše zdravstvene tegobe in seveda preprečil, da bi se zredili, ter nas še pomladil? In mogoče celo osrečil ...Večini je jasno, da tega zvarka na loteriji ni mogoče zadeti. Nam torej sploh še kaj osta­ne? Nekaj, kar bi bilo oprijemljivo in ne bi potrebovali ravno zadetka na loteriji, da bi si ta »čudež« lahko privoščili. Čeprav se besedi čudež in oprijemljivo v življenju praviloma ne pojavljata skupaj. Ali pa le?Upanje je in imamo ga na dosegu roke. Imenuje se telesna aktivnost ali šport, če vam ta beseda bolj ugaja. Za človeško bit­je je življenjsko pomembno, da se giba. Drugače začne propadati. Ali pa propada še bolj, ko zboli ali se postara. Brez gibanja načnemo zdravje že v mladosti.To nam na izjemno žalosten način ponazarja epidemija otroške debelost, ki pokaže tudi, kako pomembna je telesna aktivnost za zdravje našega organizma. Maščobna masa, ki jo kopičijo otroci, zmanjšuje njihove motorične sposobnosti in načne tudi njihovo presnovo. Sladkorna bolezen, ki smo jo včasih imenovali »odrasli« ali »tip 2« sladkorne bolezni, se zaradi razgraditvenega vpliva maščobnega tkiva na organizem pojavlja že pri otrocih.Seveda je res, da v debelost neposredno vodi energijski prebitek zaradi pretiranega vnosa hrane. A na drugi strani vse prepogosto pozabljamo, da tega energijskega prebitka in tudi nalaganja maščobnih mas bolj ali manj ne bi bilo, če bi otroci od prvih korakov naprej razvijali gibalne veščine in jih starši ne bi priklenili na kavč z daljincem in mobitelom v roki.Ter jim v roke potisnili hrane. Večina hrane, ki jo otroci pojedo na kavču pred televizijo, je brez prave vrednosti. Na drugi strani pa imamo otroke, ki še vedno neugnano tekajo po igrišču za žogo in s kolesom dirjajo po gozdu ter nimajo večjih presnovnih težav, če pojedo pico in popijejo kokakolo.Tudi naše generacije so v mladosti jedle pohane piške in se veselile belih žemljic, a ker nam ni nihče potiskal v roke tv-daljinca in dvd-komandanta, s kilogrami razen redkih izjem vsaj do pubertete nismo imeli večjih težav. Tudi zato staršem, ki se sprašujejo, v katero prostočasno dejavnost naj vpišejo otroka, da bo imel dobro razvite možgane za vse stresne aktivnosti v življenjskem okolju, ki ga čaka, ponujam v premislek nekaj enostavnih izhodišč o neverjetno čudežnem učinku gibalnih aktivnosti. Ki delujejo podobno, kot da bi otrokom dali piti čudežni zvarek.S telesno aktivnostjo pridobimo veliko. Najprej, bi lahko rekli, kar pamet. Razvojne nevrologe čaka še veliko dela, a danes že vemo, da telesna aktivnost spodbuja nevrogenezo prek sproščanja posebnih dejavnikov, ki podpirajo nastanek in tudi razvoj možganovine. Raziskave na mladih organizmih so prikazale pozitivne učinke telesne vadbe na razvoj spomina, pozornosti in tudi čustvene inteligence.O ugodnih socialnih vplivih telesne vadbe v današnji tehnološko razpoloženi družbi pa verjetno ni treba izgubljati besed. Zato naj starši, ki razmišljajo o krožkih za svoje otroke, nikar ne pozabijo tudi na športne. Ali pa se lotijo športnih aktivnosti skupaj z otroki. Tako ne bodo stkali le nepozabnih družinskih stikov, ampak bodo neposredno ugodno vplivali na svoje in presnovno zdravje otrok. Danes imamo v rokah kar nekaj podatkov o snoveh, ki se med telesnim naporom sproščajo iz mišic in ugodno vplivajo na presnovo. To pomeni, da bodo telesno aktivni otroci imeli dodatne dražljaje tudi za zdrav telesni razvoj in bodo v odraslo dobo prišli dobro oboroženi za boj proti kroničnim boleznim, ki se nas v življenju lotevajo.Starši bodo tako koristili tudi sebi. Telesna vadba resnično deluje kot zdravilo za preventivo in terapijo večine bolezenskih stanj. Ker pa je več kot tabletka, lahko uporabimo kar besedo čudežni zvarek iz podnaslova tega prispevka. V pravilnem odmerku je praviloma popolnoma brez sopojavov, še več: sopojavi so pozitivni. Nima samo ugodnega vpliva na večino organov in organskih sistemov, tudi pri odraslih izboljša spomin in koncentracijo, ugodno vpliva na spanec ter celo pomaga rešiti spolne težave, kot je impotenca. Znanstveni podatki kažejo, da pripomore tudi k stabilizaciji našega genskega materiala. Ne samo da pomlajuje, preprečuje tudi razvoj nekaterih rakastih bolezni, kot je na primer rak debelega črevesja.Telesna aktivnost je torej pravi čudežni zvarek! Pripravimo ga lahko le sami, pogoj za njegovo učinkovitost pa je redna uporaba. Vsak dan. Učinkovitost tega zvarka je seveda še večja v pravilni kombinaciji s prehranskim vnosom. A to so že druge zgodbe.