Športniki kot vemo po večini obožujejo jajca. Zelo velikokrat se jih poslužujejo v raznoraznih in vsemogočih oblikah. Jajca so v resnici kot smo že dejali tisto popolno živilo, ki nam ob zaužitju prinaša v naš telesni ustroj veliko količino beljakovin, zraven pa še veliko mineralov, vitaminov in tudi potrebnih maščob. Poleg tega pa so lahko zelo hitro pripravljen obrok.

V današnjem receptu si bomo izdelali zelo hranljiv in priročen jajčni namaz. Morda se malo starejša generacija še spominja tistega čudovitega namaza, ki so nam ga delili ob šolski malici s kosom kruha, dišečo belo kavo v kovinski skodelici in rezino kisle kumarice. Se sprašujem, če še dandanes kdaj pride na jedilnike današnjih otrok v šolah. Naš bo malce prirejena modernejša različica.

Današnja jed nam lahko zelo dobro odsluži za zajtrk ali večerjo kot čudovit krepki namaz na mesto sendviča ali pa konča ravno v kakem sendviču, ki ga vzamemo s seboj na pot, ko ga lačni in utrujeni srečno pomalicamo na vrhu kakega hriba.

Namaz je zelo enostaven za izdelavo, v hladilniku pa nas lahko počaka par dni.

Poletov recept: Jajčni namaz z avokadom in kaprami. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za skodelico namaza potrebujemo:

3 jajca

Šopek peteršilja

Četrtino zrelega avokada

Nekaj kaper

Sol, poper

Šopek drobnjaka

Žlica kisle smetane

Žlica majoneze

Žlička gorčice

Ščepec rdeče paprike

Priprava namaza z avokadom in kaprami:

Jajca skuhamo na trdo in jih olupimo in malo ohladimo. Vse sestavine damo v sekljalnik in jih zmeljemo v gladek namaz, ki ga začinimo s soljo in poprom po okusu in želji. V namaz lahko namesto kaper date kisle kumarice, redkvice ali kaj podobnega. Hranimo ga v hladilniku.