Nagrada za rekreativca: Jota s kislim zeljem

Bližajo se hladni zimski dnevi, ko nam utegne tekniti zopet nekaj toplega »na žlico«, da nam pogreje telo in poboža našo dušo. Nekateri se boste morda za to povzpeli kar na bližnji ali bolj oddaljeni hrib, lahko pa si vse to pričarate kar doma.

V današnjem receptu se bomo lotili kar tradicionalne poslovenjene jedi jote. Jota sicer izhaja iz pokrajine Furlanije, ime jota pa izhaja iz furlanske besede jote, ki pa izhaja iz galske besede iutta, kar pa pomeni juha. Jota se je tako prenesla v primorski in kraški del Slovenije, kjer jo verjetno najbolj častijo, dobro pa se je razširila tudi po ostalih delih naše države.

Za joto so značilne in nujne nekatere sestavine. Med njih sodijo zelje ali repa, krompir, fižol, svinjsko meso in lovorov list. Zopet smo pri jedi, ki zajema veliko zdravih, hranljivih živil. Najbolj pa lahko izpostavimo malo zapostavljeno kislo zelje, ki se dandanes dobro uvršča na lestvici tako imenovanih super živil z visoko vrednostjo vitamina C in še drugih vitaminov in mineralov. Jed pa je z vsebovanim mesom in krompirjem čudovita enolončnica, ki zaobjame lepo paleto za naše delovanje koristnih in potrebnih živil.

Poletov recept: Jota s kislim zeljem. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za približno 4 osebe potrebujemo:

Olje

Čebula

Žlica moke

2 stroka česna

Pol kg kislega zelja

3 srednje velike krompirje

300 g skuhanega rjavega fižola (lahko pločevinka)

Kos svinjskega vratu ali prekajenih reber (klobase)

Ščep sladke mlete paprike

Malo paradižnikove mezge

Lovorov list

Sol, poper

Priprava jote s kislim zeljem:

Na olju prepražimo sesekljano čebulo. Posujemo z moko, nato dodamo kislo zelje, ki smo ga splaknili pod vodo. Zalijemo ga z nekaj vode, nato dodamo na drobne kocke narezan krompir, sesekljan česen, lovor, mleto papriko in paradižnikovo mezgo. Vse skupaj kuhamo, da se krompir zmehča, dodamo še fižol in nazadnje meso. Kuhamo še toliko, da je meso mehko. Solimo in popramo. Postrežemo.