Janja Garnbret je postala ambasadorka slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija (STO) je sklenila partnerstvo z Janjo Garnbret, najboljšo plezalko na svetu in dobitnico zlate olimpijske medalje, ter tako okrepila že do sedaj zelo uspešno sodelovanje z globalno prepoznavnimi slovenskimi športniki.

Danes je vrhunska slovenska plezalka Janja Garnbret z STO podpisala pogodbo o sodelovanju na področju promocije Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja in dežele vrhunskih športnikov. Janja se tako pridružuje globalno prepoznavnim slovenskim športnikom, ki so postali ambasadorji slovenskega turizma.

Janja Garnbret, ki šteje nekaj več kot dvajset let, velja za najuspešnejšo tekmovalno plezalko vseh časov. Po vstopu v krog svetovnega pokala pri 16-ih letih se je zanjo začela serija neverjetnih uspehov. Trenutno se lahko pohvali kar s šestimi naslovi svetovne prvakinje, devetimi skupnimi zmagami in 31 zmagami v svetovnem pokalu, obenem pa je postala tudi prva dobitnica zlate olimpijske kolajne, saj je od lanskih olimpijskih iger športno plezanje tudi olimpijska disciplina.

Janja do Slovenije goji močna čustva: »Bolj ko sem preko plezanja raziskovala svet, bolj sem se zavedala, kaj Slovenija ponuja, ne samo v naravi. To, čemur pravimo naš dom, se mi pogosto zdi skrit zaklad. Všeč mi je, kako se v Sloveniji razvija turizem, predvsem s trajnostjo kot osrednjim stebrom. Mislim, da je to resnična vrednost destinacije in ne le ambicija za “zeleno oznako”. Zlasti menim, da je načrt za odpravo plastičnih odpadkov v turizmu pomemben korak naprej. To je eden od razlogov, zakaj sem ponosna, da lahko podpiram ambicijo, da postane Slovenija kot destinacija vrhunskih izkušenj še bolj prepoznana.«

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., vršilka dolžnosti direktorice STO, je ob priložnosti podpisa pogodbe STO z Janjo Garnbret izpostavila: »Na STO že vrsto let sodelujemo z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki z dosežki, entuziazmom in srčnostjo navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov po svetu. Na ta način podpirajo promocijo Slovenije kot turistične destinacije in delijo vrednote znamke I feel Slovenia.

Letos zgodbo aktivne Slovenije nadgrajujemo s partnerstvom z Janjo Garnbret, najboljšo plezalko na svetu in dobitnico zlate olimpijske medalje na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Njene izredne plezalne sposobnosti so pripomogle tudi k povečanju prepoznavnosti Slovenije kot dežele za aktivni oddih in nepozabna doživetja v neokrnjeni naravi. Veseli smo, da lahko Janjo od letos uvrščamo med ambasadorje slovenskega turizma. Na STO verjamemo, da bo Janja s svojimi uspehi navduševala še mnogo let in poskrbela, da bo Slovenija v svetu prepoznana kot destinacija zdravih in aktivnih doživetij, odlična za priprave športnikov in za organizacijo odmevnih mednarodnih športnih dogodkov.«

Zaradi priložnosti, ki jih ima produkt aktivnih počitnic in športnih dosežkov Slovenije, je STO v letu 2022 in 2023 za osrednjo promocijsko temo opredelila športni turizem.