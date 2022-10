Kaj je športni turizem?

Pri nas velja takole: športni turizem je posebna alternativna oblika turizma, ki turiste spodbuja k vadbi, treniranju ali sodelovanju v športnih igrah.

Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot turizem sprostitve ali rekreacije. Turizem in šport sta medsebojno povezana in se dopolnjujeta. Šport - kot poklicna, ljubiteljska ali rekreativna dejavnost - vključuje veliko potovanj, ki omogočajo tekmovanja na različnih destinacijah in državah.

Veliki športni dogodki, kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva, nogomet in tenis, so postali močne in pomembne turistične atrakcije, ki pozitivno prispevajo k turistični podobi destinacije gostiteljice.

UNWTO je športni turizem opisal kot: »Športni turizem je vrsta turistične dejavnosti, ki se nanaša na potovalno izkušnjo turista, ki bodisi opazuje kot gledalec, bodisi aktivno sodeluje v športnem dogodku, ki običajno vključuje komercialne in nekomercialne dejavnosti tekmovalne narave. Športni turizem je eden najhitreje rastočih sektorjev v turizmu. Vse več turistov se med potovanji zanima za športne aktivnosti, ne glede na to, ali je šport glavni cilj potovanja ali ne.«

Zdi se, da bi morali kot del, športnega turizma umestiti tudi rekreativni turizem, ki pomeni predvsem športno preživljanje prostega časa,saj ponekod, denimo v ZDA športni turizem razumejo drugače.

Kot posel. No, tudi tej razlagi je zanimivo prisluhniti, tistemu, denimo, kar so zapisali pri Sports Management Degree Guide. Zanimivo!

Marsikdo se sprašuje, kaj sploh je športni turizem, so zapisali. Športni turizem je potovanje iz ene regije, države, države itd. v drugo z namenom ogleda športnega tekmovanja ali tekme. Čeprav športni turizem ni bil vedno izjemno priljubljen, se je v zadnjem desetletju število ljudi, ki obiskujejo športne dogodke izven območja, drastično povečalo. Ljudje zdaj potujejo daleč naokrog samo zato, da se udeležijo svojih najljubših dogodkov, in ni čudno, kaj je spodbudilo nenaden skok priljubljenosti.

Tehnologija je ključna

Čeprav se zdi, da tehnološki napredek v zadnjih letih ni močno vplival na športno industrijo, ga je zagotovo imel. Zaradi možnosti nakupa športnih vstopnic prek spleta prek različnih vstopnih mest imajo ljudje zdaj dostop do številnih virov, ki pred desetletjem niso bili na voljo. Ljudje se tudi vnaprej bolj zavedajo, kdaj in kje bodo igre in tekmovanja, zato se lahko bolje pripravijo na stroške in čas, ki je potreben, da se lahko udeležijo dogodkov. Športni turizem si ni le uspel najti mesta v tehnološki industriji, ampak se je zaradi tega še povečal.

FOTO: Miha Hočevar/Delo

Turistični potrošniki

Vrste porabnikov športnega turizma se od športa do športa razlikujejo. Najbolj posplošena statistika pravi, da je večina športnih turistov moških med 18. in 34. letom starosti in sodijo v ekonomske skupine srednjega razreda. Poglabljanje v študijo bo pomagalo dobiti natančnejšo statistično uvrstitev glede na razred, status in starost. Na primer, navijači kriketa in ragbija so na splošno starejši in imajo več razpoložljivega dohodka kot navadni ljubitelji nogometa in košarke. Medtem ko imajo različni športi različne potrošnike športnega turizma, so vsi športi v zadnjih letih deležni vse večje priljubljenosti.

Poenostavitev izraza

Športnega turizma ni težko opaziti. Športni turizem je dejanje potovanja z ene lokacije na drugo s ciljem biti občinstvo na kakršnem koli športnem tekmovanju. Na primer, tisti, ki potuje iz Chicaga v Houston s ciljem videti tekmo Houston Texas, velja za športnega turista. Kako dolgo ali kratko je potovanje, še ne opredeljuje turističnega dela. Odločilni dejavnik je, ali oseba potuje, da bi si ogledala športno tekmovanje, ali potuje z drugim načrtom. Če nekdo potuje iz Chicaga v Houston, da bi obiskal družino, a naleti na vstopnice za tekmo Texas, se ta posameznik ne šteje za športnega turista, ker je bil glavni cilj obisk družine.

Medtem ko je športni turizem v zadnjih letih postal priljubljen, se je treba ustaviti in razmisliti, kaj v resnici je in zakaj je postal tako priljubljen med množicami športnih navdušencev. Ne samo, da se vsako leto vztrajno povečuje, ampak se je uvrstil tudi med glavne razloge za potovanje in dopust. Zdi se, kot da vse več ljudi svoje zaslužene počitnice izkoristi za to, da vidi svoje najljubše igralce v akciji.

Kaj je torej športni turizem? Je preprosto sredstvo za ogled tekmovanja od blizu in osebno na lokaciji, ki ne velja za domačo.

Lepo. Še bolje pa je, če lahko potujemo na lokacijo, ki ni domača, športamo. Ker bolj prisegamo na rekreacijski šport kot športni turizem, vsem presečiščem navkljub.

Rekreativni športi so tiste dejavnosti, pri katerih je primarni namen dejavnosti udeležba, pri čemer so povezani cilji izboljšane telesne pripravljenosti, zabave in družbene vključenosti pogosto v ospredju. Rekreativni šport se za udeležence običajno dojema kot manj stresen, tako fizično kot psihično. V rekreativni sferi so manjša pričakovanja tako glede uspešnosti kot tudi predanosti športu.

V teoriji obstaja jasna ločnica med izključno rekreativnim udejstvovanjem in tekmovalnimi športi, kjer bo poudarek osredotočen na doseganje uspeha in doseganje fizičnih sposobnosti s strogim treningom. Tekmovalni šport ne vključuje samo tekmovanj, ampak tudi kot napredek, kjer je osrednje načelo, da si bosta športnik ali ekipa nenehno prizadevala za napredek in napredovanje na višjo raven. Poklicna, mednarodna, državna in regijska prvenstva ter univerzitetna tekmovanja so izključno tekmovalne dejavnosti. V praksi je ločnica med pojmoma rekreacija in tekmovanje na vseh ostalih ravneh pogosto zabrisana.