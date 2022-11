Kaj se zgodi s krvnim tlakom med tekom?

Tek in druge telesne aktivnosti med vadbo povzročajo občutno zvišanje krvnega tlaka, ki se po vadbi postopoma vrne v prvotne meje.

Če ste že kdaj tekli na tekalni stezi, ali poganjali sobno kolo pri obremenitvenem testu, boste vedeli, da se spreminja tudi pritisk, srčni - sistolični, tako da imate na primer pri obremenitvi 100w lahko sistolični tlak 200 mmHg, vendar je to redek pojav in vse, kar je nad 220 mmHg, je nesprejemljivo visoko in zahteva resno zdravniško pomoč.

Med hojo in tekom mora pri zdravih ljudeh diastolični arterijski tlak ostati enak ali se znižati, zaradi boljšega pretoka krvi skozi celoten sistem.

Preprečevanje hipertenzije

Preprečevanje hipertenzije je odvisno od trenutnega krvnega tlaka, sprememb na organih, npr. mrežnice, ledvice, srce, potem še tveganje za bolezni srca in ožilja.

Preden se česarkoli lotimo, je treba opraviti meritev tlaka, preventivni ukrepi pa so naslednji:

Telesne aktivnosti, kot so hoja, tek, aerobne vaje, so prvi korak v preprečevanju blage ali zmerne hipertenzije. Preprostejše, počasnejše aktivnosti imajo boljši pozitiven učinek kot intenzivne, močnejše vaje. Nekateri dosežejo želeni učinek zgolj s telesno dejavnostjo, pri tistih z močnejšo obliko hipertenzije pa so še vedno potrebna zdravila.

Zmanjšanje vnosa sladkorja in soli. Sol poleg tega, da nase veže vodo v telesu, tudi zvišuje krvni tlak, zato izogibanje soli vpliva na znižanje krvnega tlaka, a le pri približno tretjini populacije.

Sprememba prehrane, pri kateri naj bo poudarek na hrani, ki temelji na zelenjavi in ​​sadju ter mlečnih izdelkih z zmanjšano vsebnostjo maščob, hkrati pa povečajte vnos kalcija in kalija, ki zmanjšujeta vpliv soli.

Opustitev alkohola in kajenja. Tobak in alkoholne pijače takoj po zaužitju vedno povišajo sistolični tlak, abstinenca pa preprečuje tudi stranske učinke hipertenzije.

Izogibanje stresu, uporaba različnih sprostitvenih tehnik, meditacija, preprosta ureditev prostora, izogibanje hrupu in pretemnim ali presvetlim prostorom.