Katera zelenjava je najbolj hranljiva?

Zelenjava je ena izmed najbolj pomembnih sestavin v prehrani. Verjetno je zato mladi ljudje ne marajo. Uporniki brez razloga, torej.

Definicija zelenjave nima znanstvene veljave in je do neke mere poljubna ter subjektivna. Tudi zato ji nekateri ne posvečajo velike pozornosti.

Nekatere vrste zelenjave lahko uživamo surove, nekatere kuhane, nekatere pa moramo skuhati, preden postanejo užitne. Predstavljamo najbolj zdravo zelenjavo.

Če imate željo po bolj zdravi prehrani, ne dvomimo, da že veste, da je za dosego tega cilja treba jesti čim več zelenjave. Vprašanje pa je, katere vrste zelenjave so najbolj bogate z vitamini in minerali, hkrati pa imajo dovolj nizko energijsko vrednost, ki vam pomaga pri hujšanju? Naš nasvet je, da redno uživate naslednjo zelenjavo, tako zaradi okusa kot zaradi dejstva, da so zelo zdrava. Glede okusa presodite sami.

Brokoli

Izjemno hranljiva zelenjava je nedvomno brokoli. Vsebuje vitamine K, C in B9 ter kalij in mangan. Po nekaterih raziskavah redno uživanje te hrane zmanjšuje tveganje za nastanek raka.

Brstični ohrovt

Ta zimska zelenjava je tudi z vlakninami, magnezijem, kalijem in vitamini A, C, K in B9.

Špinača

Ta zelena listnata zelenjava je prava zakladnica hranil. Špinača je bogata z vitaminoma A in K ter bogata z vlakninami. Dobro je za prebavo, srce in imunski sistem, nekatere študije pa so pokazale, da lahko pomaga pri preprečevanju raka.

Korenje

Poleg velike količine vitamina A, korenje vsebuje tudi druga hranila, kot so kalij ter vitamina C in K. Korenje je pomembno za zdravje oči, a tudi za izboljšanje imunosti.

Česen

Česen je naravni antibiotik. Čeprav je ta trditev pretirana, še vedno vsebuje zrno resnice. Česen res krepi imunski sistem, hkrati pa ugodno vpliva na raven sladkorja v krvi, zaradi česar je idealno živilo za diabetike.

Šparglji

Izkoristite pomlad, nabirajte, uživajte šparglje. Ta okusna hrana je bogata z vitaminoma B9 in K, selenom in številnimi antioksidanti. Šparglji so še posebej dobri za zdravje jeter in ledvic, priporočajo pa jih tudi nosečnicam.