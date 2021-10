Ko dobri čevlji omogočijo zdravje stopal

Ste se kdaj vprašali, kaj je naš stalni stik z naravo? Odgovor je seveda stopalo. Do stopal, ki jih imamo danes, pa je dolga evolucijska pot. Človek je večji del svojega obstoja hodil bos in človeško stopalo je že samo po sebi zasnovano tako, da zdrži daljše obremenitve v obliki teka in hoje. Giba se lahko na najrazličnejše načine, v mnoge različne smeri. Stopalo, kot ga poznamo danes, je kot tako zasnovano popolno, dokler nanj ne začnemo vplivati z zunanjimi dejavniki, med katerimi je tudi obutev.

Čevlji so poleg funkcionalnosti tudi okras in statusni simbol, zaradi česar se velikokrat zanemarja njihov vpliv na zdravje. Med proizvajalci čevljev najdemo tudi take, ki pri svojem delu veliko časa namenjajo raziskovanju fizionomije stopal in izdelujejo zdravju prijazno obutev. Da bi našli takega izdelovalca, ni treba daleč čez mejo, ampak je dovolj, da se ozremo na Gorenjsko v čevljarsko mesto Tržič, kjer že 25 let podjetje Proalp izdeluje čevlje, ki so zasnovani z mislijo na naravno, zdravo gibanje stopal. Njihove čevlje odlikujejo prav prostornost, prožnosti in dobra klima, saj pri svojem delu ves čas proučujejo delovanje in lastnosti stopal.

FOTO: Proalp

Čevlje izdelujejo iz kakovostnih (izključno evropskih) materialov, uporabljajo pa tudi tradicionalen postopek flex-šivanja. To vključuje veliko ročnega dela in uporabo kakovostnih materialov, pri čemer so zgornji deli športnoelegantnih čevljev prišiti na notranjik s čevljarsko dreto, pri čemer se zgornji del navleče čez kopito, obrne navzven in zašije. Podplat in zgornji del se s strani nato brusita, da čevlji dobijo lepo obliko. Prav ta način izdelovanja pa omogoča tudi zelo kakovostno izdelavo čevljev po meri.

Zakaj nosimo čevlje

Premik je bil pred približno 40.000 leti, ko si je človek stopala prvič obul v čevlje, da bi jih obvaroval pred mrazom in vročino, ostrimi predmeti in insekti. Prvotna obutev je bila iz preproste živalske kože, ki so si jo ovili okrog stopala. Čevlji, kot jih poznamo danes, so se razvili mnogo pozneje, prvotno pa so bili namenjeni lajšanju vsakodnevnih opravil. Čevlje z visoko peto so prvi nosili konjeniki, saj so jim pete omogočale boljši oprijem stremen in ravnotežje, kar je lahko preprečilo padce. Čevlji so bili skozi zgodovino pomemben okras in statusni simbol, velikokrat za ceno zdravja in udobja. Osnovni namen obutve, ki je bil zaščita stopal, smo ljudje zanemarili, v prvi plan pa postavili modo in lagodnost.

Prav stremljenje k lepotnim idealom je skozi zgodovino odločilno vplivalo na zdravje stopal. Skrajni primer tega so kitajska podvezana stopala, ki so posledica stremljenja po čim manjših stopalih. Tudi sodobna obutev pogosto ne sledi naravni obliki stopal. S tem, ko stopalo položimo v močno oblazinjen čevelj, deaktiviramo vse stopalne mišice, ki bi sicer pri teku in hoji pomembno sodelovale, in povzročimo, da na dolgi rok uplahnejo in pozabijo svojo primarno funkcijo.

FOTO: Proalp

Bolj ko stopalo oddaljimo od podlage, slabše je naše ravnotežje, saj imamo v stopalih pomembne receptorje, ki v možgane pošljejo informacije o posebnostih na podlagi, na kateri stojimo. Zagotovo ni naključje, da so mojstri joge in borilnih veščin vedno bosi, saj jim stik s podlago odločilno pomaga pri lovljenju ravnotežja in gibanju v določenih položajih.

Zmotno smo pogosto prepričani, da mehko pomeni tudi zdravo, a žal ni tako. Čevlji po nepotrebnem prevzemajo funkcije stopal, ki jih imamo vgrajene že po naravi, ki pa smo se jih odvadili uporabljati na račun zdravja.

Kakšna obutev pa je potem zdrava

Kakovostne obutve ni tako težko prepoznati, kot si mogoče mislite. Glavno pri obutvi je, da upošteva naravno gibanje stopal, saj skoznje v možgane dobimo izjemno pomembne informacije o terenu, po katerem stopamo. Pri zasnovi kakovostne obutve je pomembno, da je čevelj prostoren, prožen in zagotavlja dobro klimo za stopala.

S prostornimi čevlji v sprednjem delu omogočamo prosto gibanje prstov. Mišice, ki gibljejo prste, so velikega pomena pri vzdrževanju oblike stopala in njegovih lokov. Ravna linija oz. linija navzven notranjega prednjega dela čevljev omogoča palcu življenjski prostor, da telesu daje odriv in z močnim pritiskom proti tlom zaključi gibanje stopala. Prostorno zaokrožen prednji zunanji del omogoča, da so vsi prsti neutesnjeno iztegnjeni naprej. Mehko oprijemanje čevlja okrog narta in gležnjev pa dopolni pogoje za sproščen korak.

Zavedati se je treba, da stopalo med gibanjem tudi spreminja svojo obliko, zaradi česar mora biti čevelj dovolj prožen, da skupaj s stopalom spreminja obliko in ga ne ovira pri gibanju. Zelo pomembno pa je, da čevelj zagotavlja tudi ravnovesje med zračnostjo, vodoodpornostjo in toplotno izolativnostjo.

FOTO: Proalp

Take čevlje izdelujemo tudi pri nas!

Da bi našli take čevlje, ni treba daleč, saj smo lahko ponosni, da jih izdelujemo in prodajamo tudi pri nas! Dovolj je, da se zapeljemo v Proalpove prodajalne v Kranju, Celju, na Rudniku v Ljubljani ali pa kliknemo kar na spletno stran tržiškega podjetja Proalp.

V Proalpu tako najdete kakovostne pohodne čevlje, gležnjarje, škornje, balerinke ter še mnogo drugih modelov, ki so zdravi, prilagojeni potrebam sodobnega človeka in prijetni na pogled. Ti čevlji ne deformirajo oblike stopala, ampak se mu prilagodijo in spodbudijo k naravnemu gibanju in uporabi mišic. Proalp je tudi naš največji izdelovalec bosonogih čevljev, ki v celoti posnemajo naravno, bosonogo gibanje stopala, hkrati pa ga tudi ščitijo. Ponujajo tudi servisiranje in prilagajanje svojih čevljev glede na potrebe in želje posameznika, svetovalci pa vam bodo zagotovo znali poiskati pravi čevelj in vam odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Prepričajte se sami, da so najboljši čevlji še vedno iz Tržiča!

Naročnik oglasne vsebine je Proalp