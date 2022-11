Kolesarska lučka ni samo zato, da bolje vidimo

V iskanju najboljše lučke za moje kolo sem čisto slučajno naletel na zanimivo ponudbo na Facebooku. Vemo, kako gre to, vsevedi gugl danes ve, kaj mislimo, sliši, kaj govorimo in da ne bi vedel, kaj iščemo na spletu. Ponudi ravno tisto, kar iščeš, ko iščeš. In meni slovensko podjetje ponudi izdelek, ki ga nujno potrebujem. In to na FB.

V oči so mi padli njihovi izdelki, ker so bili točno taki, kakršne sem iskal. Po osnovni izobrazbi sem specialkar, z gorskim kolesom se vozim, ko se naveličam makadamkarja, specialke, mestnega kolesa. Na mestnem kolesu imam luči stalno prižgane, zato ker obožujem zvok drgnjenja dinama ob plašč. pa še več vatov porabim do kave, kar je dobro za mojo kolesarsko formo. In prijatelji, ki so me čakali točno opoldne na kavi so me videli od daleč prihajati. In zato je padla zanimiva teza: tudi kolesarji bi morali imeti vseskozi prižgane luči! -A veš, da smo te videli že na kilometer, da prihajaš. Če ne bi imel prižgane luči bi te ne opazili med vsemi kolesarji in pešci.

In potem smo prijeli za stvar in ... specialkarji so roke dvignili kvišku, ker oni se tega ne bodo šli, ker tehtajo vsak gram, a zdaj pa naj celo sezono trogajo še dve lučki. Da, tudi zadnja naj bi bila za kolesarja obvezna in ne samo sprednja.

In idejni projekt je padel v vodo. Dobro, smo sklenili, pa naj bodo obvezne samo za mestne kolesarje. Nismo bili sklepčni. Še bomo razmišljali v tej smeri.

Kaj kolesar pričakuje od lučke

Najprej se moramo odločiti, ali želimo biti vidni in s tem varnejši v prometu ali pa bomo lučko uporabljali, zato, da bomo videli, kje se vozimo. Zakaj? Ker so to različne luči. Tiste, ki so samo zaradi varnosti v prometu, pridejo v poštev tistim, ki se bojijo avtomobilskih napadov in tistim, ki jih prižgejo le v primerih, da jih večer zasači nekje na cesti med treningom. To so najmanjše in najlažje lučke, ki imajo izjemno moč, vendar ne razsvetlitveno, ampak signalno.

Če želimo luč, s katero bomo kolesarili v trdi temi, potem so na voljo akumulatorske, ki razsvetlijo enako dobro kot avtomobilske.

Osebna izkušnja je bila zanimiva, zato jo rad delim z vami. Iskal sem lučko, ki naj bi bila malce drugačna in še bolj funkcionalna. Našel sem lučko, ki so jo poimenovali Gaciron Mars-800. Ampak to še ni vse. Da bi opazil to luč sem najprej naletel na nastavek, ki to lučko drži. Nastavek se preprosto imenuje gaciron in je fantastičen.

Nastavek na katerega lahko namontiramo in lučko in kolesarski računalnik. FOTO: Športne svetilke/arhiv proizvajalca Gaciron

Potem sem iskal šele lučko, ki paše na ta nastavek in našel Mars-800.

Kolesarska svetilka Gaciron Mars-800 je izjemna sprednja svetilka s kompaktno izdelavo in kreativnim dizajnom. Visoko zmogljiva LED žarnica zagotavlja visoko svetilnost, ki dosega 800 lumnov. Kolesarska svetilka MARS-800 ohranja svetlobni žarek precej pod višino oči nasproti vozečih udeležencev v prometu. Zaradi tega so ceste varnejše za vse udeležence.

Zmogljiva in ne moteča za kolesarja in nasproti vozečega. FOTO: Športne svetilke/arhiv proizvajalca Gaciron

Kolesarska luč MARS-800 ima 5 stopenj delovanja. Vodoodporna je po standardu IP67 in odlično deluje tudi v deževnih dnevih. Vgrajeno ima zmogljivo 3000 mAh litij-ionsko baterijo, kar omogoča do 24 ur delovanja. Polni se jo preko USB-C vhoda. Čas polnjenja je samo 2 uri. Na samem gumbu za vklop ima indikator baterije v treh barvah. V primeru, da se vklopi rdeča, pomeni, da ima samo še 20 odstotkov kapacitete.

V paketu poleg polnilnega kabla, adapterja za upravljanje svetilke na krmilu dobite tudi kolesarski nosilec. Preprosto ga namestite na krmilo in nanj lahko dodatno namestite Garminov števec. Torej, sem se odločil za ta komplet, čeprav sem potem videl, da imajo tudi race nastavek za kompaktno krmilo in sem kupil še tega.

Vendar samo sprednja lučka ne zadostuje, zadnja, je enako pomembna. Kolesarjeva varnost je na prvem mestu. Odločil sem za zadnjo kolesarsko lučko LED Gaciron W06, ki je izredno kvalitetna LED zadnja kolesarska svetilka z močjo 5 lumnov. Za svojo moč uporablja 200 mAh Li-ion baterijo. Prednost te zadnje svetilke je, da ima vgrajen senzor, ki sam zaznava svetlobo, temo in premikanje. Svetilka deluje popolnoma avtomatsko in se prižiga glede na svetlobo in premikanje. Ne da se je prižgati ali ugašati ročno. Ravno zaradi tega je odlična, saj se ne rabite več ukvarjati s tem ali sveti.

Podnevi in v vožnji je svetilka avtomatsko ugasnjena, ko se znoči in v temi pa začne avtomatsko svetiti. V primeru da je tema in stojite na miru, se ugasne po 2 minutah. S to zadnjo kolesarsko svetilko ste lahko popolnoma brez skrbi ali ste vidni za ostale udeležence v prometu. Svetilka deluje 27 ur. Svetilka ima stopnjo zaščite pred vdorom vode IPX5. Na odlično delovanje proizvajalec jamči 1 leto garancije.

Zadnja pametna lučka. FOTO: Športne svetilke/arhiv proizvajalca Gaciron

Vem, ta ne bi sodila v naš idejni projekt, ker bi bila podnevi ugasnjena. Ampak Športne svetilke imajo ponudbo, ki zadovolji vse kolesarjeve zahteve. Pač nisem bral navodil in sem dobil pametnejšo lučko od sebe. Cene za lučke in nastavek so gorenjske. Nastavek stane 35 evrov. Sprednja svetilka stane 53 evrov, zadnja pa 25 evrov.

