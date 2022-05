Kolesarska trgovina takoj zaposli dve serviserki koles!

Kolesarjenje je postalo v Sloveniji trend, ki ga zlahka primerjamo s tistim izpred dobrega desetletja, ko smo vsi začeli z rekreativnim tekom.

Kolesarjenje kot športna rekreacija je zdravo, prijetno, in samo upamo lahko, da bomo kmalu lahko zapisali, da tudi zelo varno. Zaradi prometa, seveda.

O kolesarjenju smo se menili z Urošem Globočnikom, ki velja za enega najboljših prodajalcev koles in opreme pri nas. Beseda je tekla o izbiri pravega kolesa in o servisiranju. In tu je Globočnik postregel s presenečenjem. Namreč med svoje zaposlene bi izredno rad pripeljal dve kolesarski serviserki, ne serviserja. To pa je nekaj novega pri nas. Ali ju bo našel ali ne, bomo poročali. Globočnik je razložil, kaj bo njuno poglavitno delo.

Letni servis kolesa

Letni servis je namenjen vsem kolikor toliko rednim uporabnikom kolesa. Najbolj priporočljivo ga je opraviti po končani sezoni. No, ali pa pred začetkom nove, kot je bolj v kolesarjevi navadi. Zakaj? V ležajih je po sezoni ostalo bolj malo masti in več umazanije ter predvsem vlage. V kolikor tako kolo stoji nekaj časa (praviloma mesecev) nekje v shrambi ali garaži bodo ležaji v notranjosti porjaveli in ni ga več mehanika, ki bi jih še lahko rešil.

Potrebno jih je zamenjati in strošek je lahko velik, za primerjavo cena enega ležaja je vsaj 10 do 15 evrov in in na kolesu jih je kar nekaj. Tako je pravočasno čiščenje in mazanje ležajev prav gotovo cenejše, ob tem pa se avtomatično očisti ter pregleda še ostale dele in okvir.

Cena kompletnega letnega servisa se giblje med 50 in 80 evri (zajema čiščenje in mazanje vseh ležajev, menjalnikov, verige, zobnikov in čiščenje in pregled okvirja). Za bolj zahtevne servise vzmetnih vilic, amortizerjev,disk zavor in karbonskih obročnikov se je potrebno posebej dogovoriti z serviserjem.

Izračun vam lahko hitro pove, da je strošek glede na opravljeno delo bistveno manjši, če je letni servis narejen ob pravem času. Po sezoni imajo serviserji tudi bistveno več časa na razpolago za servisiranje-strankam se ne mudi,dela se bolj umirjeno in posledično bolj kakovostno. Predvsem lastniki dražjih, zahtevnejših koles se prednosti letnega servisa v po sezonskem terminu že dobro zavedajo, je pa res, da velika večina normalnih uporabnikov še vedno opravi servis-vsaj tisti najbolj nujen v spomladanskem terminu. Zdaj je zadnji čas za to.

Po opravljenem letnem servisu imate kolo praktično že pripravljeno za novo sezono, le prah obrišete z njega pred prvo vožnjo.

Izbira pravega kolesa

Da bi bilo kolesarjenje varno početje lahko največ storimo sami. Že s tem, ko izberemo primerno kolo zase, smo naredili prvi korak na tej poti.

Za izbiro pravilnega kolesa se je pametno obrniti na specializirane trgovce, saj vam bodo lahko najbolj strokovno svetovali. Seveda bodo potrebovali čim več podatkov o tem, za kakšen namen bomo potrebovali kolo in koliko kilometrov imamo namen z njim prevoziti. Pomembni so podatki o lastniku - teža, velikost, starost in seveda fizična pripravljenost.

Če ima prodajalec večino teh podatkov in če je dovolj usposobljen, vam bo brez večjih težav lahko svetoval najbolj smiseln izbor in tudi pravilno velikost kolesa. Dober in o kolesarjenju podkovan prodajalec lahko najbolj pomaga tudi pri izbiri sedeža - in vsaj pri specializiranih trgovcih se da dogovoriti pri nakupu novega kolesa za zamenjavo sedeža glede na željo kupca. Sedež je pomemben del kolesa, že marsikoga je od tega lepega športa odvrnilo boleče sedalo na prvi vožnji. Saj je res, da začetnika vedno malo boli tam, kjer se telo stika s sedežem, a hujšega ne sme biti.