Kolikšna je vaša porcija kosmičev za zajtrk?

Koliko je pravzaprav 30 ali 50 g kosmičev?

Nasvet: Pri primerjavi med izdelki vedno upoštevajte hranilne vrednosti na 100 gramov izdelka. FOTO: ZPS

Imate radi kosmiče za zajtrk ali malico na hitro? Pred treningom, vadbo, pravzaprav ne morete brez njih? Jih ponudite tudi svojim najmlajšim? Kako radodarni ste pri odmerjanju količine kosmičev, ki jo nato prelijete z mlekom ali jogurtom? Več kot tisoč potrošnikov so pri Zvezi potrošnikov Slovenije v spletni anketi vprašali, ali pri pripravi kosmičev upoštevajo s strani proizvajalca priporočeno porcijo 30 gramov.Rezultati ne presenečajo: le 12 odstotkov vprašanih priporočeno porcijo dosledno upošteva, šest odstotkov pa jih zaužije manj od priporočene porcije.Na embalaži kosmičev proizvajalci poleg obvezne navedbe hranilne vrednosti, ki je podana na 100g oziroma 100ml živila, pogosto prostovoljno navedejo še vsebnost hranil na porcijo in priporočene dnevne vnose. To je s stališča potrošnika zaželeno, saj si mora, če dodatnih navedb na izdelku ni, sam preračunati količino hranila npr. sladkorja v eni porciji.Ker priporočeno porcijo izdelka določi proizvajalec sam, tu lahko nastane težava. Proizvajalci navadno raje priporočijo manjše porcije, saj je posledično tudi manjša vrednost hranil, ki jih želimo v prehrani zmanjšati (sladkor, sol...). Prav tako pa te vrednosti lahko dodatno izpostavijo na sprednji strani, ki je pravzaprav oglasni prostor za konkreten izdelek, in zapišejo manjšo energijsko vrednost. Ni skrivnost, da so številni pozorni predvsem na informacijo o kalorijah. Glede na rezultate spletne ankete ZPS pa se skoraj polovici vprašanim zdi priporočena porcija premajhna in pri pripravi obroka porcijo vsakokrat povečajo. To dejstvo je v luči zmanjševanja problema debelosti in previsokega vnosa prostih sladkorjev precej problematično, izpostavljajo pri ZPS.Potrošniki pogosto presenečeno odkrijejo, kako majhna je v resnici velikost porcije, navedena na škatli. Še več, velikost porcije za žita se od izdelka do izdelka razlikuje - pri kosmičih večinoma predstavlja od 30 do 50 gramov, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije.Večina jih najpogosteje poseže po ovsenih kosmičihnekoliko manj pogosto izberejo koruzne kosmiče in mislije s sadjem ali čokolado. Po kakavovih/čokoladnih kosmičih pa poseže petina vprašanih.