Končno ženska električna specialka

Lična na prvi pogled, tudi če je modre barve. FOTO: Arhiv proizvajalca/Specialized

Elektro motor:

Specialized SL 1.1, custom lightweight motor. FOTO: Arhiv proizvajalca/Specialized

Baterija:

Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh. FOTO: Arhiv proizvajalca/Specialized

Integrirana notranja baterija nudi doseg do 130 kilometrov. FOTO: Arhiv proizvajalca/Specialized

Okvir:

Fact 11r karbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, popolnoma integrirana baterija v okvirju, notranja napeljava cevi, nastavki za blatnike in prtljažnik, Boost 12x148mm

Vilica:

Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boos 12x110mm thru-axle, flat-mount disk

Oprema:

Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11 prestav (zadnji menjalnik) / Shimano GRX 810 hidravlične zavorne ročke, mehansko prestavljanje (prestavne ročke) / 11 prestav

Zavore:

Shimano GRX 810 hidravlične disk zavore

Gonilka:

Praxis, Forged alloy M30, custom offset

Zadnji verižniki:

Sunrace, 11 prestav, alloy spider, 11-42t

Obroči:

DT R470 Boost, 12x110mm (spredaj), DT R470 Boost, 12x148mm (zadaj)

Sedež

Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails

Sedežna opora

S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset

Plašči:

Specialized Turbo Pro, 700x28mm

Cena: 5999 evrov (možnost promocijske cene)

Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon, ženski model električne specialke, ki je bil razprodan že prvi teden, ko se je pojavil v prodajalnah.Med kolesarji je dostikrat slišati pogovor, da bi moški radi kolesarili s svojimi boljšimi polovicami, torej partnerkami, soprogami, dekleti, a kaj, ko je specialkanje za njih pretežko. Torej, premalo vadijo, da bi se lahko vozile s svojimi kolesarji. Poznamo to in hvala bogu, da to izginja oz. vse več žensk videvamo na specialkah in vse več je takih, ki z lahkoto sledijo svojim slabšim polovicami.O tem pisati je težko, ampak taki so pogovori med kolesarji specialkarji. No, tudi med gorskimi kolesarji, če sem še bol natančen. Ker ravno zato se je prodaja električnih koles tako hitro dvignila, ko so ženske ugotovile, da je kolesarjenje z električnim kolesom lažje, prijetnejše in zelo zabavno.Ker pa specialkarji uživamo v najboljših in najlepših modelih koles, smo izbrskali enega najbolj prodajanih v letošnjem letu. Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon je model, ki je prav gotovo med najboljšimi ta trenutek na kolesarskem trgu.Razlog je jasen, naredili so kolo, ki tehta skoraj toliko kot običajne specialke, seveda so obenem ženskam prilagodili tudi geometrijo in vso drugo potrebno opremo. Turbo Creo SL je najlažje električno kolo v svojem razredu! Zaradi karbonskega okvirja je okretno in lahkotno in ima daljši domet. Peresno lahki motor SL 1.1 podvoji vložek našega vrtenja s tudi do 240 vati tihe in močne pomoči. Tako izgine strah pred klanci, pred vetrom. Z enim stavkom: na voljo imamo domet za epske vožnje in brezhibno povezljivost. S tem kolesom boste kolesarke šle tja, kamor ste si vedno želele, a si niste upale.Integrirana notranja baterija nudi doseg do 130 kilometrov. Z dodatno baterijo, ki je naprodaj posebej, pa je mogoče dodati še 65 kilometrov uživanja. Z aplikacijo Mission Control je moč spremljati in beležiti vožnje, preveriti stanje baterije in nastaviti SL 1.1 motor tako, da najbolj ustreza našemu načinu vožnje. Aplikacija lahko upravlja nadzor nad baterijo tudi avtomatsko. Tako bo baterija zagotovo zdržala toliko, kolikor je treba. Motor ima vgrajen tudi power meter, ki lahko oddaja katerikoli ANT+ napravi. Tudi brez povezave pa ima Creo SL na zgornji cevi t.i. Turbo Connect Unit (TCU), kjer so že vse glavne kontrole, ki jih potrebuješ za svojo vožnjo.